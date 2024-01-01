Крупнейший в Европе завод батарей к электромобилям спасают от банкротства

Появление десять лет назад европейского поставщика батарей тесно связано с противостоянием китайским производителям аккумуляторов для коммерческих грузовых, пассажирских автомобилей и легкового транспорта. Таким образом европейский континент получил собственное производство Northvolt с новыми рабочими местами и более устойчивые источники поставок сырья.

Предприятие не хватало звезд с неба, держалось в тени фаворитов европейского автопрома, хотя занимало знаковое место в производстве электрических автомобилей. Если точнее, то заводская комплектация машин батареями базировалась на продукции этого завода. О непростом настоящем Northvolt рассказал Bloomberg.

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Как выяснилось, владельцами завода были Volkswagen, Goldman Sachs Asset Management, Goldman Sachs Asset Management, Vargas Holding и другие, а одним из основных заказчиков батарей – Scania. Недавно началось серийное производство электромобилей Scania 45 (45S), обеспечивающих запас хода на одном заряде до 500 километров. Поставщиком аккумуляторов был уже упомянутый Northvolt.

Доля главных акционеров Northvolt. Инфографика: Авто24 по статистике Bloomberg из годового отчета Northvolt за 2023 год

Однако шведский производитель аккумуляторов столкнулся с огромными финансовыми проблемами. В первую очередь это вызвано потерей многомиллиардного заказа от BMW. Добавились также общие проблемы на рынке электроэнергии.

Из-за этого в ноябре прошлого года компания была вынуждена подать заявление на временное приостановление выплаты долгов, находясь в шаге от банкротства. Дальнейшие поставки аккумуляторов стали очень сомнительными.

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В прошлую среду в Стокгольме во время внеочередного собрания акционеров компании эта тема была вынесена на обсуждение. Появление на собрании приглашенных представителей таких гигантов, как упомянутые выше Volkswagen и американский банк Goldman Sachs, дало некоторую надежду на спасение.

По итоговому результату встречи принято решение о сохранении компании и ее производственного профиля. Шведское производство аккумуляторов вскоре должно получить финансовую поддержку.