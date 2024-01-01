Найбільший у Європі завод батарей до електромобілів рятують від банкрутства

Поява десять років тому європейського постачальника батарей тісно пов’язана з протистоянням китайським виробникам акумуляторів для комерційних вантажних, пасажирських автомобілів та легкового транспорту. Таким чином європейський континент отримав власне виробництво Northvolt з новими робочими місцями та більш стійкі джерела постачання сировини.

Підприємство не хапало зірок з неба, трималося в тіні фаворитів європейського автопрому, хоча займало знакове місце у виробництві електричних автомобілів. Якщо точніше, то заводське комплектування машин батареями базувалося на продукції цього заводу. Про непросте сьогодення Northvolt розповів Bloomberg.

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Як з’ясувалося, власниками заводу були Volkswagen, Goldman Sachs Asset Management, Goldman Sachs Asset Management, Vargas Holding та інші, а одним з основних замовників батарей — Scania. Нещодавно почалося серійне виробництво електромобілів Scania 45 (45S), що забезпечують запас ходу на одному заряді до 500 кілометрів. Постачальником акумуляторів був уже згаданий Northvolt.

Пайова частка головних акціонерів Northvolt. Інфографіка: Авто24 за статистикою Bloomberg з річного звіту Northvolt за 2023 рік

Однак шведський виробник акумуляторів зіткнувся з величезними фінансовими проблемами. В першу чергу це викликано втратою багатомільярдного замовлення від BMW. Додалися також загальні проблеми на ринку електроенергії.

Через це у листопаді минулого року компанія була змушена подати заяву на тимчасове призупинення виплати боргів, перебуваючи за крок від банкрутства. Подальші поставки акумуляторів стали дуже сумнівними.

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Минулої середи в Стокгольмі під час позачергових зборів акціонерів компанії ця тема була винесена на обговорення. Поява на зібранні запрошених представників таких гігантів, як згадані вище Volkswagen та американський банк Goldman Sachs, дало деяку надію на порятунок.

За підсумковим результатом зустрічі прийнято рішення про збереження компанії та її виробничого профілю. Шведське виробництво акумуляторів невдовзі має отримати фінансову підтримку.