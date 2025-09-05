Кто больше всего продает нефти в мире

В прошлом году объем американской добычи держался на отметке почти 23 миллиона баррелей в день. Это, по подсчету экспертов аналитического центра исследований Statista, составляет почти 22 процента мирового производства.

Господствующая на мировом рынке государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco обладает самой высокой рыночной капитализацией в секторе, превышающей 1,5 триллиона долларов.

Эта оценка значительно опережает ее ближайшего конкурента, американского гиганта ExxonMobil, стоимость которого оценивается в 457 миллиардов долларов.

Напомним, Aramco контролирует почти все нефтяные ресурсы Саудовской Аравии и эксплуатирует Гавар, крупнейшее нефтяное месторождение на планете.

Рейтинговая "десятка" крупнейших нефтегазовых компаний мира по итогам 2024 года. Инфографика: Statista

Однако США могут похвастаться масштабами, поскольку по данным companiesmarketcap.com, три из десяти ведущих нефтяных компаний мира находятся в США (ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips).

В рейтинг также входят три китайские фирмы (PetroChina, CNOOC и Sinopec) и две британские компании (Shell и BP).

При этом стоит обратить внимание, что ни Россия, ни одна ее компания персонально в рейтинговую "десятку" не вошли.