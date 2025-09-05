Хто найбільше продає нафти у світі

Торік обсяг американського видобутку тримався на відмітці майже 23 мільйони барелів на день. Це, за підрахунком експертів аналітичного центру досліджень Statista, становить майже 22 відсотки світового виробництва.

Панівна на світовому ринку державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco володіє найвищою ринковою капіталізацією в секторі, що перевищує 1,5 трильйона доларів.

Читайте також скільки електромобілі економлять на закупівлі нафти в Україні

Ця оцінка значно випереджає її найближчого конкурента, американського гіганта ExxonMobil, вартість якого оцінюється в 457 мільярдів доларів.

Нагадаємо, Aramco контролює майже всі нафтові ресурси Саудівської Аравії та експлуатує Гавар, найбільше нафтове родовище на планеті.

Рейтингова "десятка" найбільших нафтогазових компаній світу за підсумками 2024 року. Інфографіка: Statista

Однак США можуть похвалитися масштабами, оскільки за даними companiesmarketcap.com, три з десяти провідних нафтових компаній світу знаходяться в США (ExxonMobil, Chevron та ConocoPhillips).

Читайте також В Shell зрозуміли, що АЗС довго не протримаються

До рейтингу також входять три китайські фірми (PetroChina, CNOOC та Sinopec) та дві британські компанії (Shell та BP).

При цьому варто звернути увагу, що ні Росія, ні жодна її компанія персонально до рейтингової "десятки" не увійшли.