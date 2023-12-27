Недавние исследования показывают, что три четверти нынешних владельцев электромобилей не вернутся к авто с двигателями внутреннего сгорания.

Желание владельцев аккумуляторных моделей вернуться к бензиновому или дизельному двигателю, как свидетельствует анализ S&P Global Mobility, сильно зависит от того авто, которым они пользовались. Если исключить из исследования владельцев Tesla, которые очень лояльны к своему бренду, то почти половина из тех, кто сейчас пользуется электромобилем, разочаровался в нем и следующим купит традиционный ДВС.

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Без учета Tesla уровень лояльности к типу топлива для домохозяйств обычных брендов EV составляет 52,1%. Учитывая владельцев Tesla, эта цифра возрастает до 72,6 процента – увеличение почти на 25 процентов за последние три года.

Уровень лояльности к типу топлива у владельцев Tesla держится на самой высокой ступеньке, чего не скажешь о других брендах. Фото: Tesla

"Производители комплектного оборудования тратят огромные суммы денег на разработку электромобилей. Поэтому последнее, чего они хотят, это чтобы владелец электромобиля вернулся к ДВС", - сказал заместитель директора по решениям лояльности и отраслевого анализа S&P Global Mobility Том Либби.

Многие люксовые бренды (кроме Tesla), повысили уровень лояльности к электромобилям, особенно Jaguar, Mercedes-Benz и Audi. Интересно, что среди брендов класса люкс BMW имел самый высокий показатель лояльности к электромобилям три года назад.

Скажем, у Mercedes-Benz и Jaguar количество предпочтений электромобилей выросло более чем на 30% за три года до 56,6% каждый.

Владельцы электрического Nissan заявили, что вероятность приобретения другого автомобиля с аккумулятором составляет 63,2%. Однако 14,3% сказали, что в следующий раз будут рассматривать Tesla Model Y, только 12,4 процента выберут Nissan Leaf.

Неудивительно, что судьба следующего Nissan Leaf висит на волоске.