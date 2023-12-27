Нещодавні дослідження показують, що три чверті нинішніх власників електромобілів не повернуться до авто з двигунами внутрішнього згорання.

Бажання власників акумуляторних моделей повернутися до бензинового або дизельного двигуна, як свідчить аналіз S&P Global Mobility, сильно залежить від того авто, яким вони користувались. Якщо виключити з дослідження власників Tesla, які дуже лояльні до свого бренду, то майже половина з тих, хто наразі користується електромобілем, розчарувався в ньому та наступним купить традиційний ДВЗ.

Читайте також Вантажний електромобіль видерся на найвищий вулкан світу

Без урахування Tesla рівень лояльності до типу палива для домогосподарств звичайних брендів EV становить 52,1%. Враховуючи власників Tesla, ця цифра зростає до 72,6 відсотка – збільшення майже на 25 відсотків за останні три роки.

Рівень лояльності до типу палива у власників Tesla тримається на найвищій сходинці, чого не скажеш про інші бренди. Фото: Tesla

"Виробники комплектного обладнання витрачають величезні суми грошей на розробку електромобілів. Тож останнє, чого вони хочуть, це щоб власник електромобіля повернувся до ДВС", — сказав заступник директора з рішень лояльності та галузевого аналізу S&P Global Mobility Том Ліббі.

Багато люксових брендів (окрім Tesla), підвищили рівень лояльності до електромобілів, особливо Jaguar, Mercedes-Benz і Audi. Цікаво, що серед брендів класу люкс BMW мав найвищий показник лояльності до електромобілів три роки тому.

Скажімо, у Mercedes-Benz і Jaguar кількість переваг електромобілів зросла більш ніж на 30% за три роки до 56,6% кожен.

Власники електричного Nissan заявили, що ймовірність придбання іншого автомобіля з акумулятором становить 63,2%. Однак 14,3% сказали, що наступного разу розглядатимуть Tesla Model Y, лише 12,4 відсотка виберуть Nissan Leaf.

Не дивно, що доля наступного Nissan Leaf висить на волосині.