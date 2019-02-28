Смотреть на это без боли невозможно.

Порой разъяренные дамы (чаще всего) совершают акты мести неверным мужчинам, тем или иным способом повреждая любимую четырехколесную "игрушку" несчастного. Но этот случай отличается от всего, что мы видели до сих пор.

Смотрите также: Без рук: парень управляет автомобилем с помощью ног (видео)

Неприятные надписи краской на кузове, царапины, разбитые стекла и отломанные деркала – это, так сказать, традиционные способы автомобильного вандализма. Как-то мы даже рассказывали про разгневанную девушку из Киева, которая днем, прямо посреди города искромсала топором спорткар Porsche.

A Relief Officers are appealing for any information regarding an incident of criminal damage to a motor vehicle that occurred in Llanbradach on 5th February 2019. Any information please ring 101 quoting occurrence number 1900043482. pic.twitter.com/DhLkvtiXDI — Caerphilly Officers (@GPCaerphilly) 26 февраля 2019 г.

Однако случай, случившийся в английском городе Кайерфилли, выходит за пределы привычной схемы. Нужна сила и сноровка, чтобы настолько глубоко вонзить кирку в капот машины, так что в этом случае речь идет скорее о вандале-мужчины. Будем надеяться, местным копам удастся найти виновника.

Также интересно: На чем ездит кандидат в президенты Украины с годовым доходом в 18 гривен