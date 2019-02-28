Дивитись на це без болю неможливо.
Часом розлючені дами (найчастіше) здійснюють акти помсти невірним чоловікам, у той чи інший спосіб пошкоджуючи улюблену чотириколісну “іграшку” нещасного. Та цей випадок відрізняється від усього, що ми бачили до цього часу.
Дивіться також: Без рук: хлопець керує автомобілем за допомогою ніг (відео)
Неприємні написи фарбою на кузові, подряпини, розбиті шибки і відламані деркала – це, так би мовити, традиційні способи ватомобільного вандалізму. Якось ми навіть розповідали про розгнівану панянку з Києва, котра вдень, просто посеред міста сокирою пошматувала спорткар Porsche.
Однак випадок, що трапився у англійському місті Кайерфіллі – виходить за межі звичної схеми. Потрібна сила та вправність, аби настільки глибоко встромити кірку у капот машини, тож у цьому випадку мова йде, скорше, про вандала-чоловіка. Сподіватимемось, місцевим копам вдасться знайти винуватця.
Також цікаво: На чому їздить кандидат в президенти України з річним доходом у 18 гривень