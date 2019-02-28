Дивитись на це без болю неможливо.

Часом розлючені дами (найчастіше) здійснюють акти помсти невірним чоловікам, у той чи інший спосіб пошкоджуючи улюблену чотириколісну “іграшку” нещасного. Та цей випадок відрізняється від усього, що ми бачили до цього часу.

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Неприємні написи фарбою на кузові, подряпини, розбиті шибки і відламані деркала – це, так би мовити, традиційні способи ватомобільного вандалізму. Якось ми навіть розповідали про розгнівану панянку з Києва, котра вдень, просто посеред міста сокирою пошматувала спорткар Porsche.

A Relief Officers are appealing for any information regarding an incident of criminal damage to a motor vehicle that occurred in Llanbradach on 5th February 2019. Any information please ring 101 quoting occurrence number 1900043482. pic.twitter.com/DhLkvtiXDI — Caerphilly Officers (@GPCaerphilly) 26 февраля 2019 г.



Однак випадок, що трапився у англійському місті Кайерфіллі – виходить за межі звичної схеми. Потрібна сила та вправність, аби настільки глибоко встромити кірку у капот машини, тож у цьому випадку мова йде, скорше, про вандала-чоловіка. Сподіватимемось, місцевим копам вдасться знайти винуватця.

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