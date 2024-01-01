Кто в Восточной Европе заказал две тысячи фур Volvo

Получателем техники стала литовская транспортная компания Girteka. Она законтрактовала у Volvo Trucks 2 000 новых грузовиков. Эту технику ведущий европейский перевозчик должен получить до конца 2025 года, о чем на своей ФБ-странице сообщила Girteka.

Такое количество заказанных машин претендует на рекорд заключенных контрактов первой половины 2025 года. За месяц до завершения полугодия кто-то, конечно, может превзойти указанную отметку, но о таких намерениях до настоящего времени никто из перевозчиков или производителей коммерческой техники не озвучивал.

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Приобретение такого количества магистральных тягачей с полуприцепами Girteka обусловливает модернизацией своего автопарка. Таким обновлением она стремится лучше реагировать на растущий спрос на надежные и гибкие услуги автомобильного транспорта.

По соглашению транспортные средства будут поступать к заказчику поэтапно в течение 2025 года. Таким образом постепенный вывод из эксплуатации старого подвижного состава и его обновление будет проходить одновременно в мягкой форме без ущерба транспортно-логистическим операциям на рынке Европы.

Фото: Girteka

Менеджмент уже заявил, что от такой модернизации работа автопарка компании будет более эффективной, устойчивой и лучше подготовленной для критически важных по времени перевозок, таких как грузы с контролируемой температурой.

В чем позитив для водителей:

электрические кулеры для большего комфорта в перерывах;

системы камер и активная техника безопасности для снижения риска;

функции экономии топлива в помощь окружающей среде и бизнесу;

системы предупреждения в режиме реального времени.

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"Каждая поставка важна для наших клиентов и для нас. Это означает, что каждый грузовик должен выполнять свои обязанности. Эта модернизация дает нам эффективность и надежность, необходимые для выполнения наших обещаний – сейчас и в будущем", – отмечает гендиректор Girteka Group Эдвардас Ляховичюс.

Фото: Girteka

На фоне сокращения европейского рынка грузовиков такое решение довольно смелое: в первом квартале 2025 года количество новых регистраций большегрузных автомобилей в ЕС сократилось на 16,6%. Основные рынки, такие как Германия, Франция, Испания и Италия, зафиксировали двузначное снижение.

Однако Girteka сознательно решила инвестировать значительные средства в современный автопарк. Эти шаги также подкреплены финансированием через Volvo Financial Services и контрактами на обслуживание Volvo Blue для обеспечения эксплуатационной готовности грузовиков.