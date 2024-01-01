Хто в Східній Європі замовив дві тисячі фур Volvo

Отримувачем техніки стала литовська транспортна компанія Girteka. Вона законтрактувала у Volvo Trucks 2 000 нових вантажівок. Цю техніку провідний європейський перевізник має отримати до кінця 2025 року, про що на своїй ФБ-сторінці повідомила Girteka.

Така кількість замовлених машин претендує на рекорд укладених контрактів першої половини 2025 року. За місяць до завершення півріччя хтось, звісно, може перевершити зазначену позначку, але достеменно про такі наміри до нинішнього часу ніхто з перевізників чи виробників комерційної техніки не озвучував.

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Придбання такої кількості магістральних тягачів з напівпричепами Girteka обумовлює модернізацією свого автопарку. Таким оновленням вона прагне краще реагувати на висхідний попит на надійні та гнучкі послуги автомобільного транспорту.

За угодою транспортні засоби будуть надходити до замовника поетапно протягом 2025 року. Таким чином поступове виведення з експлуатації старого рухомого складу та його оновлення проходитиме одночасно у м’якій формі без шкоди транспортно-логістичним операціям на ринку Європи.

Фото: Girteka

Менеджмент вже заявив, що від такої модернізації робота автопарку компанії буде більш ефективною, стійкою і краще підготовленою для критично важливих за часом перевезень, таких як вантажі з контрольованою температурою.

В чому позитив для водіїв:

електричні кулери для більшого комфорту у перервах;

системи камер та активна техніка безпеки для зниження ризику;

функції економії палива на допомогу навколишньому середовищу та бізнесу;

системи попередження в режимі реального часу.

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"Кожна поставка важлива для наших клієнтів і для нас. Це означає, що кожна вантажівка має виконувати свої обов'язки. Ця модернізація дає нам ефективність і надійність, необхідні для виконання наших обіцянок – зараз і в майбутньому", – зазначає гендиректор Girteka Group Едвардас Ляховичюс.

Фото: Girteka

На тлі скорочення європейський ринок вантажівок таке рішення доволі сміливе: у першому кварталі 2025 року кількість нових реєстрацій великовантажних автомобілів у ЄС скоротилася на 16,6%. Основні ринки, такі як Німеччина, Франція, Іспанія та Італія, зафіксували двозначне зниження.

Однак Girteka свідомо вирішила інвестувати значні кошти в сучасний автопарк. Ці кроки також підкріплені фінансуванням через Volvo Financial Services та контрактами на обслуговування Volvo Blue для забезпечення експлуатаційної готовності вантажівок.