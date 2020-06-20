Украинский стандарт летнего отдыха – это обязательно море и пляж. Даже в условиях пандемии вариантов – множество, поэтому предлагаем автомобилистам свои ориентиры относительно поездки на море в Украине летом 2020 года.

Варианты отдыха возле моря в пределах Украины мы бы разбили на несколько направлений. Прежде всего – море: Черное или Азовское. Одно – более пафосное и с ярко выраженными признаками моря, другое – демократичное, мелкое и почти всегда теплое.

Автомобилем на море – это особый вид отдыха благодаря дополнительной свободе передвижения.

Во-вторых – уровень вашего бюджета: можно поселиться в палатке или в дощатом домике частного сектора, а можно красиво заехать в апартаменты **** или ***** звезд.

В зависимости от этих двух критериев вам придется выбирать и направление, и размеры населенного пункта, так как на многих суперпопулярных украинских курортах многозвездочных отелей не наблюдается.

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Черное море

Одесса. В нашей черноморской столице все хорошо: транспорт и подъездные дороги, пансионаты на любой вкус, культурно-развлекательная составляющая... И только собственно море здесь не самое лучшее: отыскать пляж (песок!) с чистой водой в некоторые периоды не могут даже местные. Впрочем, многие тысячи отдыхающих это не останавливает, и мы их понимаем.

Одесса – это не только море. Точнее, это в первую очередь не море, а замечательный город с богатой историей.

Скадовск. Здесь значительно тише, недаром этот город издавна имеет статус детского курорта. Пляжи здесь из песка и мелких ракушек, заходы в воду длинные, вода обычно теплая. Все в порядке здесь и с развлечениями, есть даже аквапарк и дельфинарий. Серьезный минус – придется быть внимательным по дороге, потому что со всех направлений есть участки сомнительного качества.

Затока. Поселок неподалеку Одессы привлекает долгим активным сезоном – с мая и до сентября, а также уютом, широкими песочными пляжами и разнообразным выбором жилья на любой вкус и кошелек. Здесь отдыхают как семьями, так и по-молодежному. Есть аквапаркт и водные развлечения. К Затоке удобно добираться поездом, а вот автомобильная дорога около города из рук вон плохая.

Затока – курортный поселок в одном из самых теплых уголков Черноморского побережья. Второй плюс – близость Одессы.

Железный Порт. Поселок под суровым названием очень популярен среди молодежи и прочих любителей демократичного отдыха. Несмотря на имидж бюджетного курорта, большинство пансионатов и развлекательных заведений расположены прямо у воды. Причем море здесь открытое, так что глубина почти сразу – немаленькая, что привлекает в населенный пункт заядлых дайверов. Еще один весомый плюс – местная природа, в частности, ландшафты расположенного здесь биосферного заповедника. Что касается дороги сюда – она долгая, но в основном неплохая.

Несмотря на строгое название, Железный порт – очень милый городок, особо почитаемый демократичной публикой

Коблево. По статусу это село, но оно производит впечатление самодостаточного курорта для семейного отдыха. Зона пляжей и отелей тянется вдоль моря около пяти километров, причем есть отдых на разный вкус и кошелек. Пляжи песчаные, для отдыхающих с деньгами работает аквапарк и дельфинарий. Интересное дополнение к морю – сосновый лес. В Коблево ведут приличные дороги сразу с двух направлений – из Одессы и Николаева.

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Азовское море

Бердянск. Это главный курортный город на Азовском побережье. Фактически в Бердянске два моря: спокойное, мелкое и теплое – собственно в городе, и более настоящее, с волнами и ветром – “на косе”, тоже недалеко. Соответственно, поселиться можно непосредственно и там, и там, причем бесчисленные культурно-развлекательные объекты сконцентрированы в основном в городе. В котором, кстати, много сделано для поддержания курортного статуса, есть даже аэропорт. Все пляжи песчаные, широкие и просторные. Огромный плюс Бердянска – хорошо отремонтированная автодорога от трассы Е-105 до самого города.

В центральной части Бердянска – пляж, набережная и морской порт. Сухогрузы на горизонте добавляют вечерним пейзажам особый шарм

Кирилловка. Вообще-то это село, но выгодное расположение превратило его в популярное место отдыха для тех, кто не привык сорить деньгами. Пляжи песчаные, с долгим заходом в море. Здесь есть все необходимое вплоть до новенькой церкви, в наличии полный комплект развлекательных заведений. В то же время Кирилловка предлагает выбор жилья на все вкусы и кошельки. Местные дороги здесь не очень ровные, но большая часть пути из больших городов Украины проходит по трассам приемлемого качества.

Геническ. Город возле самого начала Азовского моря, по километражу ближе всех других азовских курортов к центральным и западным регионам Украины. Море в Геническе чаще всего теплое, но город хорошо продувается ветрами, поэтому жара здесь обычно не такая злая. Поскольку по статусу это город, здесь имеется все необходимое для стандартного семейного отдыха. Из дополнительных развлечений – расположенный рядом заповедник Аскания-Нова. С дорогой до Геническа ситуация такая же, как и у других небольших приазовских курортов.

Геническ расположен там, где начинается Азовское море и Арабатская стрелка

Рекомендация Авто24

Даже если вы любите все время “валяться на пляже”, не ограничивайтесь одним населенным пунктом. Используйте свободу, которую дает вам автомобиль, и попробуйте за один отпуск побывать на разных курортах, не задерживаясь на каждом дольше 3-4 дней. Тем более, в этом году отдыхающих не будет много и бронировать жилье заранее вряд ли понадобится. Правда, порой качество местных дорог может вас огорчить, но такой подход к отдыху сделает отпуск практически при тех же затратах более насыщенным и запоминающимся.

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