Український стандарт літнього відпочинку – це обов’язково море і пляж. Навіть в умовах пандемії варіантів – безліч, тож пропонуємо автомобілістам свої орієнтири щодо поїздки на море в Україні влітку 2020 року.

Варіанти відпочинку у моря в межах України ми би розбили на кілька напрямків. Перш за все – море: Чорне чи Азовське. Одне – більш пафосне і з яскраво вираженими ознаками моря, інше – демократичне, неглибоке і майже завжди тепле.

Автомобілем на море – це особливий вид відпочинку завдяки додатковій свободі пересування.

По-друге – рівень вашого бюджету: можна оселитися у наметі чи в дощатій хатинці приватного сектору, а можна красиво заїхати в апартаменти **** або ***** зірок.

В залежності від цих двох критеріїв вам доведеться обирати і напрямок, і розміри населеного пункту, адже у багатьох суперпопулярних українських курортах зіркових готелів не спостерігається.

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Чорне море

Одеса. У нашої чорноморської столиці все добре: транспорт і під’їзні дороги, пансіонати на будь-який смак, культурно-розважальна складова… І тільки власне море тут не найкраще: відшукати пляж (пісок!) з чистою водою в деякі періоди не можуть навіть місцеві. Втім, багато тисяч відпочиваючих це не зупиняє, і ми їх розуміємо.

Одеса – це не тільки море. Точніше, це в першу чергу не море, а чудове місто з багатою історією.

Скадовськ. Тут значно тихіше, недаремно це місто здавна має статус дитячого курорту. Пляжі тут з піску і дрібних ракушок, заходу у воду довгі, вода зазвичай тепла. Все гаразд тут і з розвагами, є навіть аквапарк і дельфінарій. Серйозний мінус – доведеться бути уважним дорогою, адже є ділянки сумнівної якості.

Затока. Селище неподалік Одеси приваблює довгим активним сезоном – від травня і аж до вересня, а також широкими пісчаними пляжами і різноманітним вибором житла на будь-який смак і гаманець. Тут відпочивають як сім’ями, так і по-молодіжному. Є величезний аквапарк, водна розваги. До Затоки зручно дістатися потягом, а ось автомобільна дорога дуже перевантажена.

Затока – курортне селище в одному з найтепліших куточків Чорноморського узбережжя. Другий плюс – близькість Одеси.

Залізний Порт. Село з трохи суворою назвою влітку дуже популярне серед молоді і та інших шанувальників демократичного відпочинку. Незважаючи на імідж бюджетного курорту, більшість пансіонатів та розважальних закладів розташовані просто поблизу води. Причому море тут відкрите, тож глибина майже відразу – чималенька, що приваблює до населеного пункту завзятих дайверів. Ще один вагомий плюс – місцева природа, зокрема, ландшафти розташованого тут біосферного заповідника. Щодо дороги сюди – вона довга, але здебільшого непогана.

Попри сувору назву, Залізний порт – дуже миле містечко, особливо шановане демократичною публікою

Коблево. За статусом це село, але воно справляє враження самодостатнього курорту для сімейного відпочинку. Зона пляжів та готелів тягнеться вздовж моря близько п’яти кілометрів, причому є відпочинок на різний смак і гаманець. Пляжі піщані, для відпочиваючих з грошима працює аквапарк та дельфінарій. Цікаве доповнення до моря – сосновий ліс. До Коблева ведуть пристойні дороги відразу з двох напрямків – від Одеси та від Миколаєва.

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Азовське море

Бердянськ. Це головне курортне місто на Азовському узбережжі. Фактично у Бердянську два моря: спокійне, мілке і тепле – власне у місті, і більш справжнє, з хвилями і вітром – “на косі”, що теж недалеко. Відповідно, оселитися можна безпосередньо і там, і там, причому незліченні культурно-розважальні об’єкти сконцентровані здебільшого у місті. В якому, до речі, багато зроблено для підтримання курортного статусу, є навіть аеропорт. Всі пляжі піщані, широкі і просторі. Величезний плюс Бердянська – добре відремонтована автотраса від Е-105 аж до самого міста.

У центральній частині Бердянська – пляж, набережна і морський порт. Сухогрузи на обрії додають вечірнім пейзажам особливого шарму

Кирилівка. Взагалі-то це село, але вигідне розташування перетворило його на популярне місце відпочинку для тих, хто не звик смітити грошима. Пляжі піщані, з довгим заходом у море. Тут є все необхідне аж до новенької церкви, в наявності повний комплект розважальних закладів. Одночасно Кирилівка пропонує вибір житла на всі смаки і гаманці. Місцеві дороги тут не дуже рівні, але більша частина шляху від великих міст України проходить трасами прийнятної якості.

Генічеськ. Місто напочатку Азовського моря за кілометражем ближче всіх інших азовських курортів до центральних та західних регіонів України. Море у Генічеську найчастіше тепле, але місто добре продувається вітрами, тому спека тут зазвичай не така зла. Оскільки за статусом це місто, тут є все необхідне для стандартного сімейного відпочинку. З додаткових розваг – розташований поряд заповідник Асканія-Нова. З дорогою до Генічеська ситуація така ж, як і до інших невеликих приазовських курортів.

Генічеськ розташований там, де починається Азовське море і Арабатська стрілка

Рекомендація Авто24

Навіть якщо ви полюбляєте весь час “валятися” на пляжі, не обмежуйтеся одним населеним пунктом. Використайте свободу, яку дає вам автомобіль, і спробуйте за одну відпуску побувати на різних курортах, не затримуючись на кожному більш ніж на 3 – 4 дні. Тим більше, цього року відпочиваючих не буде багато і бронювати житло заздалегідь навряд чи знадобиться. Щоправда, часом якість місцевих шляхів може вас засмутити, але такий підхід до відпочинку зробить відпустку практично при тих же витратах більш насиченою і пам’ятною.

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