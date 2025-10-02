Куда в течение четырех дней добирался из далекой Шотландии караван машин

Пришли пикапы, кроссоверы, минивены, кареты скорой медицинской помощи. В коротком сообщении на официальной ФБ-странице Консульства Украины в Эдинбурге со ссылкой на сообщество AUGB Edinburgh (Эдинбургский украинский клуб) количество доставленных автомобилей не указано, но есть кое-что другое.

Как говорится в извещении, за три с половиной года в рамках волонтерского движения "Jeeps for peace", то есть "Джипы за мир", доставили в Украину 600 машин. Это был юбилейный показатель в транспортном пакете волонтерского движения. По этому случаю организаторы даже изготовили специальные наклейки на машины с соответствующей надписью.

Читайте также Шотландцы пригнали для ВСУ мобильный стоматологический кабинет

За время с момента вторжения России в Украину и до настоящего времени общая сумма помощи от этого движения достигла примерно 10 млн фунтов стерлингов. В конвертации это будет примерно 559,2 млн гривен.

Вся техника прибыла своим ходом, имеет добротное техническое состояние. По словам администратора волонтерского движения "Jeeps for peace" и руководителя конвоя Стюарта Маккензи (Stuart McKenzie), автомобили перед отправкой в Украину прошли техническую проверку и сервисное обслуживание.

Вот так провожали караван машин в Украину в Шотландии. Фото: AUGB Edinburgh

"Опасность сейчас в Украине постоянно присутствует. Однако мы знаем, что спасаем жизни. Мы используем джипы, чтобы спасать людей в очень опасных ситуациях. Некоторые из них – солдаты, некоторые – гражданские." – заявил в интервью изданию Daily Record 55-летний Стюарт.

Читайте также Новые дорожные знаки в Великобритании "списаны" с украинских

Преодолев чуть более 2600 километров, караван шотландского сообщества и украинской диаспоры добрался до Львова и, наконец, Коломыи (см. видео ниже).

Кстати, упомянутое издание упомянутое издание Daily Record сообщает о "Пятьдесят пять джипов, перевозящих жизненно важные продукты питания и медикаменты, совершат опасное 2000-мильное путешествие через Европу в украинские города Коломыя и Львов".

Техника будет распределена в военные подразделения по соответствующим запросам. Кому достанутся автомобили, не сообщается. Речь идет о боевых подразделениях и, вероятно медицинские учреждения, поскольку на видео коломыйских журналистов "Информатор. Коломыя" с площади Возрождения возле ратуши хорошо видно несколько карет скорой медицинской помощи.