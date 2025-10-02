Куди упродовж чотирьох днів добирався з далекої Шотландії караван машин

Прийшли пікапи, кросовери, мінівени, карети швидкої медичної допомоги. У короткому повідомленні на офіційній ФБ-сторінці Консульства України в Единбурзі з посиланням на спільноту AUGB Edinburgh (Единбурзький український клуб) кількість доставлених автомобілів не вказано, але є дещо інше.

Як йдеться у сповіщенні, за три з половиною роки в рамках волонтерського руху "Jeeps for peace", тобто "Джипи за мир", доправили в Україну 600 машин. Це був ювілейний показник у транспортному пакеті волонтерського руху. З цієї нагоди організатори навіть виготовили спеціальні наліпки на машини з відповідним написом.

За час від моменту вторгнення Росії в Україну та до сьогодення загальна сума допомоги від цього руху сягнула приблизно 10 млн фунтів стерлінгів. В конвертації це буде приблизно 559,2 млн гривень.

Усі техніка прибула своїм ходом, має добротний технічний стан. За словами адміністратора волонтерського руху "Jeeps for peace" та керівника конвою Стюарта Маккензі (Stuart McKenzie), автомобілі перед відправленням до України пройшли технічну перевірку та сервісне обслуговування.

Ось так проводжали караван машин до України в Шотландії. Фото: AUGB Edinburgh

"Небезпека зараз в Україні постійно присутня. Однак ми знаємо, що рятуємо життя. Ми використовуємо джипи, щоб рятувати людей у дуже небезпечних ситуаціях. Деякі з них – солдати, деякі – цивільні." – заявив в інтерв'ю виданню Daily Record 55-річний Стюарт.

Подолавши трохи більш як 2600 кілометрів, караван шотландської спільноти та української діаспори дістався до Львова та, зрештою, Коломиї (див. відео нижче).

До речі, згадане видання Daily Record повідомляє про "П'ятдесят п'ять джипів, що перевозять життєво важливі продукти харчування та медикаменти, здійснять небезпечну 2000-мильну подорож через Європу до українських міст Коломия та Львів".

Техніку буде розподілено у військові підрозділи за відповідними запитами. Кому дістануться автомобілі, не повідомляється. Йдеться про бойові підрозділи та, ймовірно медичні заклади, оскільки на відео коломийських журналістів "Інформатор. Коломия" з площі Відродження біля ратуші добре видно кілька карет швидкої медичної допомоги.