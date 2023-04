Тюнинговый спорткар Mazda RX-7 из культовой киносаги "Форсаж" уйдет с молотка.

Франшиза «Форсаж» насчитывает уже десяток фильмов, поэтому недостатка в автомобилях-кинозвездах из этой саги нет. Но далеко не все картины и машины стали культовыми у любителей «Форсажа», поэтому очередной лот аукциона Mecum представляет особый интерес для поклонников Голливуда и тюнинг-культуры – на торгах появилась Mazda RX-7 из оригинального The Fast and the Furious образца 2001 года. Кроме того, машина снималась и во втором фильме 2 Fast 2 Furious с 2003 года.

Читайте также: Mazda CX-80 появится в Европе в конце 2023 года

Автомобиль был подготовлен специалистом Эдди Полом для Universal Studios специально для съемок в фильме «Форсаж» – на продажу выставлен один из пяти экземпляров спорткара, снимавшихся в первой части в роли машины Доминика Торетто. Внешний вид Mazda RX-7 не должен вводить в заблуждение, потому что это единственный автомобиль, игравший роль и в «Двойном форсаже» – там вместо Вина Дизеля за рулем был Амор Ноласко в образе Оранжа Джулиуса.

Помимо окраски в цвет Kolor Ultra Orange Pearl и стритрейсерской ливреи, машина имеет обвес Versus, капот от модели J-Spec, противотуманные фары Cat 2 и 18-дюймовые колеса Motegi Ro_Ja, черно-красные сиденья Sparco и ряд аксессуаров в салоне. При этом Mazda RX-7 полностью стандартна – под капотом у нее роторный 255-сильный 1,3-литровый мотор 13B, сочетающийся с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Машина полностью готова к эксплуатации на дорогах общего пользования. За автомобиль с подтвержденной документально историей оригинальным костюмом Оранжа Джулиуса и другими аксессуарами организаторы торгов рассчитывают выручить не менее 40 тысяч долларов.