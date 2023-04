Тюнінговий спорткар Mazda RX-7 з культової кіносаги "Форсаж" піде з молотка.

Франшиза «Форсаж» налічує вже з десяток фільмів, тому нестачі в автомобілях-кінозірках із цієї саги немає. Але далеко не всі картини та машини стали культовими у поціновувачів «Форсажу», тому черговий лот аукціону Mecum становить особливий інтерес для шанувальників Голлівуду та тюнінг-культури – на торгах з'явилася Mazda RX-7 із оригінального The Fast and the Furious зразка 2001 року. Крім того, машина знімалася і у другому фільмі 2 Fast 2 Furious із 2003 року.

Автомобіль був підготовлений фахівцем Едді Полом для Universal Studios спеціально для зйомок у фільмі «Форсаж» — на продаж виставлений один із п'яти екземплярів спорткара, що знімали в першій частині в ролі машини Домініка Торетто. Зовнішній вигляд Mazda RX-7 не повинен вводити в оману, тому що це єдиний автомобіль, який грав роль і в «Подвійному форсажі» – там замість Вина Дизеля за кермом був Аморі Ноласко в образі Оранжа Джуліуса.

Крім забарвлення в колір Kolor Ultra Orange Pearl і стрітрейсерської лівреї машина має обважування Versus, капот від моделі J-Spec, протитуманні фари Cat 2 і 18-дюймові колеса Motegi Ro_Ja, чорно-червоні сидіння Sparco і ряд аксесуарів у салоні. При цьому Mazda RX-7 повністю стандартна - під капотом у неї роторний 255-сильний 1,3-літровий мотор 13B, який поєднується з 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

Rупе покоління FD повністю готове до експлуатації на дорогах загального користування. За автомобіль з історією, підтвердженою документально, оригінальним костюмом Оранжа Джуліуса та іншими аксесуарами організатори торгів розраховують виручити щонайменше 40 тисяч доларів.