Сразу 10 квадроциклов для эвакуации раненых передал защитникам Харьковского направления благотворительный фонд CodeIT4Life Ukraine.

Четырехколесные транспортные средства CFmoto CForce двухместные, но эвакуационный потенциал получили благодаря небольшим одноосным дышловым прицепам. С передовой на них можно вывозить раненого даже без носилок, зафиксировав на открытой платформе ремнями.

В обратном попутном направлении от стабилизационного пункта в зону боевых действий прицепом можно в коробках доставлять еду, бутилированную или наливную воду в разной расфасовке, а также любое другое снаряжение, амуницию и даже дрова для обогрева блиндажей, поскольку на позициях от лесополос ничего не осталось.

Для таких задач все переданные квадроциклы имеют необходимый силовой потенциал и тяговые характеристики. Скажем, модель CF400AZ-3L получила 31 л.с. при 7200 об/мин. А максимальный показатель крутящего момента – 33 Нм при 6000 об./мин.

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Это довольно экономичная версия. Для уменьшения потребления топлива до минимума и упрощения запуска двигателя разработчики использовали инжектор. Здесь использована высокотехнологичная трансмиссия (вариатор) от канадской фирмы CVTech. Как и на всех квадроциклах линейки CFmoto, на CF400AZ-3L есть возможность включения полного привода и, при надобности, блокировки дифференциала.

Водитель сам выбирает ходовые возможности, переключая привод на 2 или 4 колеса, все зависит от дорожных или внедорожных условий и сезонных особенностей поверхности. Синергия между местностью, комфортом и управляемостью контролируется газовыми амортизаторами премиум-класса с регулируемым отбоем и демпфированием сжатия.

Аналогичные свойства, но и с другим силовым потенциалом от 30 до 34 л.с. имеют и другие переданные модели 400-й и 500-й серий. Фото: Харьковская ОВА

"Квадроциклы передаем с прицепами и дополнительными комплектами резины, поскольку резина это расходный материал. Знаем из полевой медицины термин "золотой час", когда от помощи, оказанной раненому в первый час, зависит его жизнь. Именно поэтому и решили сделать такой проект, который удалось реализовать за два месяца", – рассказывает руководитель благотворительного фонда CodeIT4Life Ukraine Алексей Холоденко.

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Военнослужащие таким подарком довольны – крайне важный транспорт для фронтовых условий.

"Квадроциклом мы можем эвакуировать быстро и почти незаметно для врага. Большая проблема в том, что сейчас россияне активно используют дроны, поэтому выносить раненых вручную нет возможности. И это очень рискованно. А на таких средствах это можно сделать быстрее, чем вражеские операторы смогут среагировать и поднять свои дроны", – рассказал представитель 1-ого отдельного штурмового батальона имени Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" с позывным "Гагарин".