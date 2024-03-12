Відразу 10 квадроциклів для евакуації поранених передав захисникам Харківського напрямку благодійний фонд CodeIT4Life Ukraine.

Чотириколісні транспортні засоби CFmoto CForce двомісні, але евакуаційний потенціал отримали завдяки невеличким одновісним дишловим причепам. З передової на них можна вивозити пораненого навіть без ніш, зафіксувавши на відкритій платформі ременями.

У зворотному попутному напрямку від стабілізаційного пункту в зону бойових дій причепом можна в коробках доставляти їжу, бутильовану чи наливну воду в різній розфасовці, а також будь-яке інше спорядження, амуніцію і навіть дрова для обігріву бліндажів, оскільки на позиціях від лісосмуг майже нічого не залишилося.

Для таких завдань усі передані квадроцикли мають необхідний силовий потенціал і тягові характеристики. Скажімо, модель CF400AZ-3L отримала 31 к.с. при 7200 об./хв. А максимальний показник крутного моменту – 33 Нм при 6000 об./хв.

Читайте також Як ЗСУ використовує квадроцикли: відео

Це доволі економічна версія. Для зменшення споживання пального до мінімуму та спрощення запуску двигуна розробники використали інжектор. Тут використана високотехнологічна трансмісія (тут варіатор) від канадської фірми CVTech. Як і на всіх квадроциклах лінійки CFmoto, на CF400AZ-3L є можливість включення повного приводу і, при потребі, блокування диференціала.

Водій сам вибирає ходові можливості, перемикаючи привід на 2 або 4 колеса, все залежить від дорожніх чи позашляхових умов та сезонних особливостей поверхні. Синергія між місцевістю, комфортом та керованістю контролюється газовими амортизаторами преміум-класу з регульованим відбоєм та демпфіруванням стиснення.

Аналогічні властивості, але й з іншим силовим потенціалом від 30 до 34 к.с. мають й інші передані моделі 400-ї та 500-ї серій. Фото: Харківська ОВА

"Квадроцикли передаємо з причепами та додатковими комплектами гуми, оскільки гума це розхідний матеріал. Знаємо з польової медицини термін «золота година», коли від допомоги, наданої пораненому в першу годину, залежить його життя. Саме тому й вирішили зробити такий проєкт, який вдалося реалізувати за два місяці", – розповідає керівник благодійного фонду CodeIT4Life Ukraine Олексій Холоденко.

Читайте також Іспанські евакуаційні машини переднього краю уже в дорозі до України

Військовослужбовці таким подарунком задоволені – вкрай важливий транспорт для фронтових умов.

"Квадроциклом ми можемо евакуювати швидко і майже непомітно для ворога. Велика проблема в тому, що зараз росіяни активно використовують дрони, тому виносити поранених вручну немає можливості. І це дуже ризиковано. А на таких засобах це можна зробити швидше, ніж ворожі оператори зможуть зреагувати і підняти свої дрони", – розповів представник 1-ого окремого штурмового батальйону імені Героя України Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі» з позивним «Гагарін».