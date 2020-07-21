Шестиугольник – основополагающая фигура дизайна Aventador, а в спецверсии Xago она возведена до абсолюта.

Пчелиные соты, шестиугольники, гексагоны для дизайнеров Lamborghini имеют такое же значение, как фрма сферы для художников эпохи Ренессанса: они являются основой самого автомобиля. А теперь и его отделки.

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Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition посвящен запуску онлайн-конфигуратора на сайте производителя. Онлайн-конструктор создан для того, чтобы минимизировать необходимость личного посещения студии персонализации, теперь получить консультацию дизайнеров марки и согласовать окончательный вид автомобиля можно удаленно.

В Lamborghini утверждают, что популярность фирменной программы индивидуализации за последние годы выросла втрое, и больше половины выпущенных машин имеют индивидуальную комплектацию от Ad Personam.

Памятный Aventador SVJ Xago имеет графический рисунок на борту и крыльях. Каждый такой родстер получит уникальную цветную компбинацию кузова и особую отделку интерьера. Технические характеристики Xago не отличаются от базвого родстера: 770 К. С. и 720 Нм крутящего момента с 6,5-литрового атмосферного V12, полный привод и ускорение до первой сотни за 2,9 секунды.

Фото: Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition / Lamborghini

Lamborghini соберет лишь 10 экземпляров Xago, а заказать такой суперкар можно будет лишь через виртуальную студию Ad Personam.

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