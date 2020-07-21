Шестикутник – основоположна фігура дизайну Aventador, а у спецверсії Xago вона зведена до абсолюту.

Бджолині соти, шестикутники, гексагони для дизайнерів Lamborghini мають таке ж значення, як фрма сфери для художників епохи Ренесансу: вони є основою самого автомобіля. А тепер і його оздоблення.

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Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition присвячений запуску онлайн-конфігуратора на сайті виробника. Онлайн-конструктор створений для того, щоб мінімізувати необхідність особистого відвідування студії персоналізації, тепер отримати консультацію дизайнерів марки та узгодити остаточний вигляд автомобіля можна віддалено.

У Lamborghini стверджують, що популярність фірмової програми індивідуалізації за останні роки зросла втричі, і більше половини випущених машин мають індивідуальну комплектацію від Ad Personam.

Пам’ятний Aventador SVJ Xago має графічний малюнок на борту і крилах. Кожен такий родстер отримає унікальну кольорову компбінацію кузова та особливе оздоблення інтер’єра. Технічні характеристики Xago не відрізняються від базвого родстера: 770 к.с. і 720 Нм крутного моменту з 6,5-літрового атмосферного V12, повний привід та прискорення до першої сотні за 2,9 секунди.

Фото: Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition / Lamborghini

Lamborghini збере лише 10 примірників Xago, а замовити такий суперкар можна буде лише через віртуальну студію Ad Personam.

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