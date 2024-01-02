Следующий Lamborghini Huracán появится в ближайшее время как последний участник линейки полностью электрифицированных моделей итальянского бренда.

Суперкар начального уровня Lamborghini должен поступить в продажу до конца 2024 года. Это будет знаковый переход от фирменного атмосферного двигателя V10 к гибридной силовой установке, базирующейся на новом V8. Его разработали собственными силами.

Новичок сильно связан с флагманским суперкаром V12 PHEV Revuelto. Он будет иметь эффектную стилистику "космического корабля", а также ряд элементов, ставших визитной карточкой Lamborghini. Это не только шестиугольная выхлопная труба, но и Y-образные светодиодные фары и заметные воздушные каналы по всему салону.

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Как и у Revuelto, здесь будут использованы принципы "монофюзеляжного" монокока из углеволокна, хотя на большое количество дорогих композитов у младшей модели рассчитывать не стоит. Ожидается использование более дешевого алюминия без значительного ухудшения жесткости. Здесь будет укороченная платформа, что визуально отличит новый автомобиль от Revuelto.

Это будет третий PHEV от Lamborghini после Revuelto и обновленного внедорожника Urus 2024 модельного года, который объединит V8 с аккумулятором и электродвигателем. Правда, Lamborghini пока не сообщил, связан ли V8 младшего суперкара с 4,0-литровым твин-турбо двигателем Urus.

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Как известно, Lamborghini обратился к оксфордскому специалисту Yasa с просьбой поставить его тонкие электродвигатели axialflux для Revuelto. Это сделано для экономии веса и повышения энергоэффективности. Подобный формат может быть и для меньшего суперкара, хотя здесь еще не ясно, будет ли преемник Huracán иметь два двигателя на передней оси, а также третий, встроенный в коробку передач, как в Revuelto мощностью 1001 л.с.

Ожидается, что двигатели будут питаться от небольшой легкой батареи – вероятно, той же батареи емкостью 3,8 кВт-ч, что используется в Revuelto. Та расположена в центральной части шасси и обеспечивает электрический запас хода менее 16 километров.

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Revuelto использует свои три двигателя с отличным эффектом: распределение крутящего момента в носовой части помогает нейтрализовать управляемость суперкара, тогда как задний двигатель маскирует влияние мощного V12, зависающего на низких оборотах. Есть предположение, что двигатель преемника Huracán будет настроен на высокие обороты. Это близко к показателям атмосферного V12 от Revuelto.

Ожидается, что Lamborghini будет выпускать преемника Huracán на той же производственной линии, что и Revuelto. Это будет первый случай, когда бренд построил оба своих суперкара сериями на одной линии, чему способствовало совместное использование основных архитектурных и электрических компонентов.