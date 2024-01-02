Наступний Lamborghini Huracán з’явиться найближчим часом як останній учасник лінійки повністю електрифікованих моделей італійського бренду.

Суперкар початкового рівня Lamborghini має надійти в продаж до кінця 2024 року. Це буде знаковий перехід від фірмового атмосферного двигуна V10 до гібридної силової установки, що базується на новому V8. Його розробили власними силами.

Новачок сильно пов’язаний із флагманським суперкаром V12 PHEV Revuelto. Він матиме ефектну стилістику "космічного корабля", а також низку елементів, що стали візитною карткою Lamborghini. Це не лише шестикутна вихлопна труба, але й Y-подібні світлодіодні фари та помітні повітряні канали по всьому салону.

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Як і у Revuelto, тут будуть використані принципи "монофюзеляжного" монокока з вуглеволокна, хоча на велику кількістю дорогих композитів у молодшої моделі розраховувати не варто. Очікується використання дешевшого алюмінію без значного погіршення жорсткості. Тут буде вкорочена платформа, що візуально відрізнить новий автомобіль від Revuelto.

Це буде третій PHEV від Lamborghini після Revuelto та оновленого позашляховика Urus 2024 модельного року, який об’єднає V8 з акумулятором та електродвигуном. Щоправда, Lamborghini поки не повідомив, чи пов'язаний V8 молодшого суперкара з 4,0-літровим твін-турбо двигуном Urus.

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Як відомо, Lamborghini звернувся до оксфордського фахівця Yasa з проханням поставити його тонкі електродвигуни axialflux для Revuelto. Це зроблено задля економії ваги та підвищення енергоефективності. Подібний формат може бути й для меншого суперкара, хоча тут ще не ясно, чи матиме наступник Huracán два двигуни на передній осі, а також третій, вбудований у коробку передач, як у Revuelto потужністю 1001 к.с.

Очікується, що двигуни живитимуться від невеликої легкої батареї – ймовірно, тієї ж батареї місткістю 3,8 кВт-год, що використовується в Revuelto. Та розташована в центральній частині шасі та забезпечує електричний запас ходу менш як 16 кілометрів.

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Revuelto використовує свої три двигуни з чудовим ефектом: розподіл крутного моменту в носовій частині допомагає нейтралізувати керованість суперкара, тоді як задній двигун маскує вплив потужного V12, що зависає на низьких обертах. Є припущення, що двигун наступника Huracán буде налаштований на високі оберти. Це близько до показників атмосферного V12 від Revuelto.

Очікується, що Lamborghini випускатиме наступника Huracán на тій самій виробничій лінії, що й Revuelto. Це буде перший випадок, коли бренд побудував обидва свої суперкари серіями на одній лінії, чому сприяло спільне використання основних архітектурних та електричних компонентів.