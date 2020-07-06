По крайней мере, это обещает анонс-постер. Премьера 8 июля.

Lamborghini удалось удержать в тайне свое новое творение до самой премьеры, что в наше время сделать довольно сложно. Даже анонс-постер не раскрывает ни одной детали новинки, которую покажут уже послезавтра.

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Итальянский производитель не говорит, о какой модели идет речь, однако некоторые предположения сделать можно. Линейка Lamborghini Huracan полностью обновлена ​​и укомплектована. Купе и родстера Aventador SVJ также рано обновляться, а возможно, 10-летнюю модель вообще снимут с производства.

Сам производитель официально подтвердил дебют трекового гиперкара Lamborghini SCV12, однако вряд ли анонсирована его премьера, поскольку новое творение Squadra Corse, фактически, уже рассекретили шпионы.

Таким образом, единственным вариантом для презентации остается открытая версия мелкосерийной модели Sian. Пока Lamborghini даже не намекала на его появление, однако, по слухам, весь запланированный тираж уже распродан по предварительному заказу. Впрочем, возможно "Ламбо" действительно приготовила что-то совершенно новое, невиданное.

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