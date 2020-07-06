Принаймі, це обіцяє анонсовий постер. Прем'єра 8 липня.

Lamborghini вдалось утримати в таємниці своє нове творіння до самої прем’єри, що в наш час зробити досить складно. Навіть анонсовий постер не розкриває жодної деталі новинки, яку покажуть вже післязавтра.

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Італійський виробник не говорить, про яку модель іде мова, однак певні припущення зробити можна. Лінійка Lamborghini Huracan повністю оновлена і вкомплектована. Купе і родстеру Aventador SVJ також рано оновлюватись, а можливо, 10-річну модель взагалі знімуть з виробництва.

Сам виробник офіційно підтвердив дебют трекового гіперкара Lamborghini SCV12, однак навряд чи анонсована його прем’єра, оскільки нове творіння Squadra Corse, фактично, вже розсекретили шпигуни.

Таким чином, єдиним варіантом для презентації залишається відкрита версія дрібносерійної моделі Sian. Поки що Lamborghini навіть не натякала на його появу, однак, за чутками, весь запланований тираж вже розпроданий за попереднім замовленням. Втім, можливо “Ламбо” справді приготувала щось абсолютно нове, небачене.

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