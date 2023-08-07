Во время VIP-вечеринки по случаю 60-летия Lamborghini производитель показал новый Huracan Sterrato Opera Unica в кристально-голубой цветовой гамме, расписанной вручную.

На Huracan в обычной колористике уже стоит очередь и он, по словам ведущих менеджеров бренда, может быть распродан до завершения производства, ожидаемого позже 2023 года.

Тот бум спроса не помешал Lamborghini подогреть интерес к своему новичку и создать еще один специальный экземпляр на основе Sterrato: "Opera Unica" с ручной росписью экстерьера, сочетающего в себе три разных оттенка синего, после упомянутой вечеринки уже стал мечтой сотен поклонников.

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Специальная модель была создана с помощью программы персонализации Lamborghini Ad Personam, на ее покраску с уникальным узором комбинированных красок ушло более 370 часов.

Huracan Sterrato Opera Unica в кристально-голубой цветовой гамме стал изюминкой вечеринки по случаю 60-летия Lamborghini – производитель и сам не надеялся на такой успех. Фото: Lamborghini

Процесс начался со сплошной покраски Blue Amnis, которую вручную выгравировали оттенками Blue Grifo и Blue Fedra. Затем ливрея начала выигрывать разным тоном краски с эффектом хрусталя и застывшей жидкости.

Этот автомобиль не похож на ни один другой Huracan. В Lamborghini утверждают, что на уникальный оттенок вдохновили "яркие синие краски моря и неба Сардинии", которая является вторым по величине островом в Средиземном море.

Уникальная роспись голубыми красками трех оттенков превратила Huracan в произведение автоискусства. Фото: Lamborghini

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Что касается интерьера, то он также выполнен в голубой тематике с кожей и алькантарой, окрашенными в более темный оттенок Blu Delphinus, и деталями из более светлой кожи Celeste Phoebe. Также имеется много открытого углеродного волокна, деталей с кристаллическим эффектом и специальной таблички в честь открытия.

Сколько будет стоить уникальный Huracan Sterrato Opera Unica в Lamborghini не сообщают, но он без хозяина не останется: владельцем такого шедевра уже в первые часы показа на вечеринке решили стать несколько десятков поклонников роскошных автомобилей.