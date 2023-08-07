Під час VIP-вечірки з нагоди 60-річчя Lamborghini виробник показав нового Huracan Sterrato Opera Unica в кришталево-блакитній кольоровій гамі, розписаній вручну.

На Huracan у звичайній кольористиці уже стоїть черга і він, за словами провідних менеджерів бренду, може бути розпроданий до кінця виробництва, яке очікується пізніше 2023 року.

Той бум попиту не завадив Lamborghini підігріти інтерес до свого новачка і створити ще один спеціальний екземпляр на основі Sterrato: "Opera Unica " з ручним розписом екстер’єру, що поєднує в собі три різні відтінки синього, після згаданої вечірки вже став мрією сотень шанувальників бренду.

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Спеціальна модель була створена за допомогою програми персоналізації Lamborghini Ad Personam, на її фарбування з унікальним візерунком комбінованих фарб пішло понад 370 годин.

Huracan Sterrato Opera Unica в кришталево-блакитній кольоровій гамі став родзинкою вечірки з нагоди 60-річчя Lamborghini – виробник і сам не сподівався на такий успіх. Фото: Lamborghini

Процес розпочався з суцільної фарби Blue Amnis, яку вручну вигравірували відтінками Blue Grifo та Blue Fedra. Потім ліврея почала вигравати різним тоном фарби з ефектом кришталю та застиглої рідини.

Цей автомобіль не схожий на жоден інший Huracan. В Lamborghini стверджують, що на унікальний відтінок надихнули "яскраві сині барви моря та неба Сардинії", яка є другим за величиною островом у Середземному морі.

Унікальний розпис блакитними фарбами трьох відтінків перетворив Huracan у витвір автомистецтва. Фото: Lamborghini

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Щодо інтер’єру, то він також виконаний у блакитній тематиці зі шкірою та алькантарою, пофарбованими в темніший відтінок Blu Delphinus, і деталями зі світлішої шкіри Celeste Phoebe. Також є багато відкритого вуглецевого волокна, деталей із кристалічним ефектом і спеціальної таблички на честь події відкриття.

Скільки буде коштувати унікальний Huracan Sterrato Opera Unica у Lamborghini не повідомляють, але він без господаря не лишиться: власником такого шедевра уже в перші години показу на вечірці вирішили стати кілька десятків шанувальників розкішних авто.