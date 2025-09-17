Латвийские бронированные амфибии Patria 6x6 пополяют фронтовые подразделения ВСУ

Все бронетранспортеры Patria 6x6 имеют латвийское производство. Об этом рассказало Министерство обороны Латвии.

"Я уверен, что наши бронированные машины "Patria" помогут украинским вооруженным силам в борьбе с агрессором. Кроме того, это возможность развивать латвийскую оборонную промышленность, проверяя долговечность и возможности поставки бронетехники, произведенной в Латвии, на реальном поле боя", – отметил министр обороны Андрис Спрудс.

Фото: МО Латвии

Шестиколесные бронированные 24-тонные машины способны передвигаться по суше и воде. Они имеют независимую подвеску с пружинами и гидравлическими амортизаторами, первая и вторая ось поворотные.

В моторной нише бронетранспортеров латвийского производства (см. видео ниже) стоит 400-сильный дизельный двигатель, а в десантном отсеке может поместиться 10 человек, плюс два члена экипажа в передней части БТР.

Министерство обороны Латвии заказало бронетранспортеры Patria 6x6 для Вооруженных сил Украины в феврале этого года. Поэтапная отгрузка с латвийского завода уже началась. По ранее озвученному соглашению Латвия поставит Украине 42 бронетранспортера Patria 6x6.

Фото: МО Латвии

Ранее департамент военных связей с общественностью Министерства обороны Латвии отмечал, что тема военной материально-технической помощи, которую Рига уже более трех лет подряд предоставляет Киеву, продлится до полной победы над оккупантом.