Латвийский пакет помощи содержит Patria 6x6 и другую военную технику

По сообщению Департамента военных связей с общественностью Министерства обороны Латвии, это продолжение темы материально-технической помощи, которую Рига уже третий год подряд предоставляет Киеву.

Ранее сообщалось, что на основе запроса Украины о поддержке Министерство обороны 10 февраля этого года объявило о заказе бронетранспортеров Patria 6x6 для поставки Вооруженным силам Украины.

Читайте также В Латвии начали производить финский БТР Patria для Украины

"Вскоре мы поставим в Украину первую из 42 бронированных машин Patria, изготовленных в Латвии. Я убежден, что наши бронированные машины Patria помогут украинским вооруженным силам в борьбе с агрессором. Мы продолжаем и будем поддерживать Украину в будущем – как в этом году, так и в следующем году мы будем предоставлять Украине военную поддержку в размере 0,25% валового внутреннего продукта", – отмечает министр обороны Андрис Спрудс.

Читайте также В Латвии официально подтвердили контрактирование для ВСУ БТР Patria

При этом поставки Украине конкретной бронетехники не повлияет на потребности и оперативные возможности Национальных вооруженных сил. Там обновление парка бронетехники идет полным ходом, поскольку в рамках межправительственной программы сотрудничества между Финляндией, Латвией, Швецией и Германией Латвия подписала генеральное соглашение о закупке бронетранспортеров Patria 6x6.

Упомянутый документ включает заказ на более 200 бронетранспортеров (см. демонстрационное видео внизу). Кроме закупки бронетранспортеров, Министерство обороны согласовало и дополнило заказ Латвии на приобретение 56 командно-штабных бронированных машин.