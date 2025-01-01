Латвійський пакет допомоги містить Patria 6x6 та іншу військову техніку

За повідомленням Департаменту військових зв'язків з громадськістю Міністерства оборони Латвії, це продовження теми матеріально-технічної допомоги, яку Рига вже третій рік поспіль надає Києву.

Раніше повідомлялося, що на основі запиту України про підтримку Міністерство оборони 10 лютого цього року оголосило про замовлення бронетранспортерів Patria 6x6 для постачання Збройним силам України.

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"Незабаром ми поставимо до України першу з 42 броньованих машин Patria, виготовлених у Латвії. Я переконаний, що наші броньовані машини «Patria допоможуть українським збройним силам у боротьбі з агресором. Ми продовжуємо і будемо підтримувати Україну в майбутньому – як цього року, так і наступного року ми надаватимемо Україні військову підтримку у розмірі 0,25% валового внутрішнього продукту", – наголошує міністр оборони Андріс Спрудс.

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При цьому постачання Україні конкретної бронетехніки не вплине на потреби та оперативні можливості Національних збройних сил. Там оновлення парку бронетехніки йде повним ходом, оскільки в рамках міжурядової програми співробітництва між Фінляндією, Латвією, Швецією та Німеччиною Латвія підписала генеральну угоду про закупівлю бронетранспортерів Patria 6x6.

Згаданий документ включає замовлення на понад 200 бронетранспортерів (див. демонстраційне відео внизу). Окрім закупівлі бронетранспортерів, Міністерство оборони узгодило та доповнило замовлення Латвії на придбання 56 командно-штабних броньованих машин.