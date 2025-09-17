Латвійські броньовані амфібії Patria 6x6 поповнюють фронтові підрозділи ЗСУ

Усі бронетранспортери Patria 6x6 мають латвійське виробництво. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Латвії.

"Я впевнений, що наші броньовані машини «Patria» допоможуть українським збройним силам у боротьбі з агресором. Крім того, це можливість розвивати латвійську оборонну промисловість, перевіряючи довговічність та можливості постачання бронетехніки, виробленої в Латвії, на реальному полі бою", – зазначив міністр оборони Андріс Спрудс.

Фото: МО Латвії

Шестиколісні броньовані 24-тонні машини спроможні пересуватися суходолом та водою. Вони мають незалежну підвіску із пружинами та гідравлічними амортизаторами, перша та друга вісь поворотні.

В моторній ніші бронетранспортерів латвійського виробництва (див. відео нижче) стоїть 400-сильний дизельний двигун, а у десантному відсіку може поміститися 10 осіб, плюс два члени екіпажу в передній частині БТР.

Міністерство оборони Латвії замовило бронетранспортери Patria 6x6 для Збройних сил України у лютому цього року. Поетапне відвантаження з латвійського заводу вже розпочалося. За раніше озвученою угодою Латвія поставить Україні 42 бронетранспортери Patria 6x6.

Фото: МО Латвії

Раніше департамент військових зв'язків з громадськістю Міністерства оборони Латвії зазначав, що тема військової матеріально-технічної допомоги, яку Рига вже понад три роки поспіль надає Києву, триватиме до повної перемоги над окупантом.