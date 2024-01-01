Латвийский водитель поставил рекорд по опьянению и отдал автомобиль в Украину

Такую статистику со ссылкой на Службу государственных доходов (VID) озвучил информационный портал Латвии Delfi. Речь идет о периоде с 16 февраля 2023 года, когда Сейм принял соответствующий законодательный акт.

Очевидно, теми шестью сотнями автомобилей программа конфиската в пользу Украины не ограничится. В канун Рождества латвийские водители не просто пьют, но и устанавливают рекорды выпитого и становятся активными спонсорами будущих транспортных траншей для Украины.

Читайте также Пьяный водитель грузовика протаранил 50 автомобилей и ранил десятки людей: видео

В предпраздничные дни в среднем на дорогах Латвии за сутки полиция выявляла по 15 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Накануне Рождества в ходе полицейских рейдов проведено 1553 проверки водителей транспортных средств. В Латгали проверено больше всего водителей – 573, но не зафиксировано ни одного нарушения.

Однако настоящий рекорд принадлежит водителю из района Дрейлини. Он гарантированно станет спонсором передачи своего автомобиля Украине.

Читайте также Автомобили не будут ехать, если водитель пьян: в США уже готовят технические средства для этого

Сотрудники Видземского отдела Рижской муниципальной полиции в канун Рождества проверили водителя автомобиля Volvo. Тест показал 5,34 промилле алкоголя в крови. В медицинской практике такая доза выпитого алкоголя считается смертельной – у человека происходит остановка сердца и кровотока. Но все еще зависит от физических возможностей организма.

Очевидно, мужчина имел крепкое здоровье и здесь ему повезло. Однако с автомобилем придется распрощаться.