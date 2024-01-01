Латвійський водій постав рекорд зі сп'яніння та віддав автомобіль до України

Таку статистику з посиланням на Службу державних доходів (VID) озвучив інформаційний портал Латвії Delfi. Мова йде про період з 16 лютого 2023 року, коли Сейм прийняв відповідний законодавчий акт.

Вочевидь, тими шістьма сотнями автомобілів програма конфіскату на користь України не обмежиться. У переддень РІздва латвійські водії не просто п’ють, але й встановлюють рекорди випитого та стають активними спонсорами майбутніх транспортних траншів для України.

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В передсвяткові дні в середньому на дорогах Латвії за добу поліція виявляла по 15 водіїв, котрі керували автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Напередодні Різдва в ході поліцейських рейдів проведено1553 перевірки водіїв транспортних засобів. У Латгалі перевірено найбільше водіїв – 573, але не зафіксовано жодного порушення.

Однак справжній рекорд належить водієві з району Дрейліні. Він гарантовано стане спонсором передачі свого автомобіля Україні.

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Співробітники Відземського відділу Ризької муніципальної поліції у переддень Різдва перевірили водія автомобіля Volvo. Тест показав 5,34 проміле алкоголю в крові. У медичній практиці така доза випитого алкоголю вважається смертельною – у людини відбувається зупинка серця та кровотоку. Але все ще залежить від фізичних можливостей організму.

Вочевидь, чолов’яга мав міцне здоров’я і тут йому пощастило. Однак з автомобілем доведеться розпрощатися.