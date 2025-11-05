Латвия приготовила для Украины еще 21 бронетранспортер Patria

Передача техники будет организована на латвийской военной базе "Адажи" (Ādaži) при участии министров обороны Украины и Латвии Дениса Шмыгаля и Андриса Спрудса. Об этом говорится на сайте латвийского оборонного ведомства.

Помощь Киеву шла, идет и будет идти в дальнейшем. Ранее департамент военных связей с общественностью Министерства обороны Латвии со ссылкой на первых лиц правительства и оборонного ведомства отмечал, что военная материально-техническая помощь Киеву будет продолжаться до полной победы над оккупантом.

Всего законтрактовано 42 машины

Техника передается в рамках военной помощи Вооруженным силам Украины, которая в 2025 году по объемам достигнет 0,3% ВВП Латвии. Кроме военной поддержки, Латвия также реализует амбициозную программу обучения украинских солдат.

Это – завершающая партия законтрактованных Кабинетом Министров Латвии 42 бронетранспортеров Patria 6x6 и других видов военной техники Вооруженным силам Украины для поддержки борьбы с российской агрессией.

"С первого дня российского вторжения Латвия поддерживала усилия Украины и ее защитников по защите своей страны. Пожертвование бронетранспортеров латвийского производства является значительной поддержкой для защитников Украины и возможностью проверить прочность и возможности бронетехники латвийского производства на реальном поле боя", – отметил министр обороны Андрис Спрудс.

Шестиколесная машина немного необычно воспринимается, но по своим характеристикам в маневренности, ходовых свойствах она не хуже восьмиколесной. Фото: Минобороны Латвии

Легкие, быстрые и вездеходные

Шестиколесные полноприводные бронированные 24-тонные машины способны передвигаться по суше и воде (см. видео ниже). Они по стандартам НАТО для таких машин вооружены пулеметами поддержки калибра 12,7 мм.

В моторной нише бронетранспортеров латвийского производства стоит 400-сильный дизельный двигатель. Ходовая получила усиленную систему амортизации. Подвеска здесь независимая с пружинами и гидравлическими амортизаторами, первая и вторая ось поворотные.

Чем интересен армейский "таксомотор"

Это - своеобразное "такси" для перевозки личного состава. В десантном отсеке может свободно поместиться 10 человек с полной боевой зимней экипировкой плюс боезапас, провиант и другое военное снаряжение для рейдовых операций и т.д.

В передней части размещена секция экипажа для двух человек – водитель и командир БТР. Там же установлены средства связи, наблюдения за окружающей ситуацией, в т.ч. приборы ночного видения.

На войне техническая поддержка машин также в приоритете

Кроме техники, в Украину также будут направлены запасные части, специальные ремонтные инструменты и оборудование, необходимые для обслуживания бронетранспортеров. В список поставок дополнительно к упомянутому количеству из 21 машины союзники включили мобильную ремонтную мастерскую контейнерного типа и документацию по техническому обслуживанию.

Также будут доставлены комплекты для ремонта ранее отправленных в Украину машин, получивших боевые повреждения. Такие поставки сделаны с целью непосредственного восстановления поврежденной техники не в глубоком тылу, а вблизи линии фронта. Эти будет удобно тем, что украинские специалисты не будут тратить время на эвакуацию техники и ремонт техники в тыловых мастерских.