Латвія приготувала для України ще 21 бронетранспортер Patria

Передачу техніки буде організовано на латвійській військовій базі "Адажі" (Ādaži) за участю міністрів оборони України та Латвії Дениса Шмигаля та Андріса Спрудса. Про це йдеться на сайті латвійського оборонного відомства.

Допомога Києву йшла, йде і буде йти надалі. Раніше департамент військових зв'язків з громадськістю Міністерства оборони Латвії з посиланням на перших осіб уряду та оборонного відомства зазначав, що військова матеріально-технічна допомога Києву триватиме до повної перемоги над окупантом.

Всього законтрактовано 42 машини

Техніка передається в рамках військової допомоги Збройним силам України, яка у 2025 році за обсягами досягне 0,3% ВВП Латвії. Окрім військової підтримки, Латвія також реалізує амбітну програму навчання українських солдатів.

Це – завершальна партія законтрактованих Кабінетом Міністрів Латвії 42 бронетранспортерів Patria 6x6 та інших видів військової техніки Збройним силам України для підтримки боротьби з російською агресією.

"З першого дня російського вторгнення Латвія підтримувала зусилля України та її захисників щодо захисту своєї країни. Пожертвування бронетранспортерів латвійського виробництва є значною підтримкою для захисників України та можливістю перевірити міцність та можливості бронетехніки латвійського виробництва на реальному полі бою", – наголосив міністр оборони Андріс Спрудс.

Шестиколісна машина трохи незвично сприймається, але за своїми характеристиками у маневровості, ходових властивостях вона не гірша за восьмиколісну. Фото: Міноборони Латвії

Легкі, прудкі та всюдихідні

Шестиколісні повнопривідні броньовані 24-тонні машини спроможні пересуватися суходолом та водою (див. відео нижче). Вони за стандартами НАТО для таких машин озброєні кулеметами підтримки калібру 12,7 мм.

В моторній ніші бронетранспортерів латвійського виробництва стоїть 400-сильний дизельний двигун. Ходова отримала підсилену систему амортизації. Підвіска тут незалежна із пружинами та гідравлічними амортизаторами, перша та друга вісь поворотні.

Чим цікавий армійський "таксомотор"

Це - своєрідне "таксі" для перевезення особового складу. У десантному відсіку може вільно поміститися 10 осіб з повною бойовою зимовою екіпіровкою плюс боєзапас, провіант та інше військове спорядження для рейдових операцій тощо.

У передній частині розміщено секцію екіпажу для двох осіб – водій та командир БТР. Там же встановлено засоби зв'язку, спостереження за довколишньою ситуацією, в т.ч. прилади нічного бачення.

На війні технічка підтримка машин також в пріоритеті

Окрім техніки, до України також буде направлено запасні частини, спеціальні ремонтні інструменти та обладнання, необхідні для обслуговування бронетранспортерів. В список постачань додатково до згаданої кількості з 21 машини союзники включили мобільну ремонтну майстерню контейнерного типу та документацію з технічного обслуговування.

Також буде доставлено комплекти для ремонту раніше відправлених до України машин, що зазнали бойових пошкоджень. Такі постачання зроблені з метою безпосереднього відновлення пошкодженої техніки не у глибокому тилу, а поблизу лінії фронту. Ці буде зручно тим, що українські спеціалісти не витрачатимуть час на евакуацію техніки та ремонт техніки в тилових майстернях.