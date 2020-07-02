Американский суперкар еще никогда не выглядел столь эффектно.

Широко известны помпезные проекты немецкого ателье Mansory – это только тюнинговые цветочки, а кастом ягодки делает подразделение фирмы корошо Мансори под названием Le Mansory.

Также интересно: Audi e-tron S и e-tron S Sportback получили по 503 силы мощности

Понятие кастом предусматривает уникальные модификации и/или уникальность самого творения, однако бизнесмен решил построить еще две таких машины, когда увидел первую. Будьте уверены, они уже нашли своих покупателей, поэтому цены не называются. На видео ниже можно детально рассмотреть все интересные детали, которых в Le Mansory Ford GT немало.

В ателье спорткар оброс совершенно новым кузовом с массивным крылом, парой воздуховодов на крыше, особыми фарами и прорезанным передним бампером. Все из карбона, и его хорошо видно на частично окрашенном в цвет Bleurion Race кузове. Комплект кованых легкосплавных колес на 21 дюйм завершает эту картину.

Фото: Le Mansory Ford GT / Autoevolution

Клетчатое плетение из углепластика сразу дает понять, что это ультрадорогая и достаточно мощная машина. Если говорить о двигателе GT, то он также был сильно модифицирован, поэтому сейчас он производит 700 л.с. и 840 Нм, что совсем неплохо для EcoBoost.

Le Mansory не называет динамических показателей, однако уверяет, что его дополнительные 150 л.с. позволяют развивать максимальную скорость, на 7 километров выше, чем у стокового суперкара – 354 км/ч против 347.

Смотрите также: Блондинка в лимузине Maybach Pullman показывает, что к чему: видео