Американський суперкар ще ніколи не виглядав настільки ефектно.

Широко відомі помпезні проекти німецького ательє Mansory – то лише тюнінгові квіточки, а кастом ягідки робить підрозділ фірми Короша Мансорі під назвою Le Mansory.

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Поняття кастом передбачає унікальні модифікації та/або унікальність самого творіння, однак бізнесмен вирішив збудувати ще дві таких машини, коли побачив першу. Будьте певні, вони вже знайшли своїх покупців, тож ціни не називаються. На відео нижче можна детально роздивитись усі цікаві деталі, яких у Le Mansory Ford GT чимало.



В ательє спорткар обріс зовсім новим кузовом з масивним крилом, парою повітроводів на даху, особливими фарами і прорізаним переднім бампером. Усе з карбону, і його добре видно на частково пофарбованому в колір Bleurion Race кузові. Комплект кованих легкосплавних коліс на 21 дюйм довершує цю картину.

Фото: Le Mansory Ford GT / Autoevolution

Картате плетіння з вуглепластику одразу дає зрозуміти, що це ультрадорога і досить потужна машина. Якщо говорити про двигун GT, то він також був сильно модифікований, тому зараз він продукує 700 к.с. і 840 Нм, що зовсім непогано для EcoBoost.

Le Mansory не називає динамічних показників, однак запевняє, що його додаткові 150 к.с. дозволяють розвивати максимальну швидкість, на 7 кілометрів вищу, ніж у стокового суперкара – 354 км/год проти 347.

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