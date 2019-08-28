Правда, оригинал стоит миллионы долларов, а в Украине ездит копия.

Пользователь Инстаграм выложил фото уникального Bentley Speed 6 Sportsman Coupe 1930 с кузовом от ателье Gurney Nutting, который ехал под Киевом. Это действительно легендарная модель британской марки.

Оригинальное купе Bentley Speed 6 существует в единственном экземпляре. Поэтому все остальные, в том числе замеченное в Украине – копии. Однако на снимке – очень качественная копия.

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История этого авто захватывающая. Один из акционеров Bentley, гонщик и бизнесмен Вольф Барнато поспорил, что обгонит экспресс Blue Train. В то время это был один из самых быстрых поездов в мире, а курсировал он между Каннами и Лондоном.

Вызов Blue Train Барнато бросил на стандартном 180-сильном седане Bentley Speed 6. Несмотря на густой туман и повреждение шины, британец победил. Он приехал в Лондон, а поезд только начали грузить на паром через Ла-Манш.

В ознаменование необычной гонки Барнато и заказал себе уникальный Bentley Speed 6 Sportsman Coupe. Сейчас это авто стоит миллионы и вряд ли он продается.

Напомним, что самый дорогой автомобиль в истории продали за 75 миллионов долларов.