Щоправда, оригінал коштує мільйони доларів, а в Україні їздить копія.

Користувач Інстаграм виклав фото унікального Bentley Speed 6 Sportsman Coupe 1930 року з кузовом від ательє Gurney Nutting, який їхав поблизу Києва. Це справді легендарна модель британської марки.

Оригінальне купе Bentley Speed 6 існує в єдиному екземплярі. Тому всі інші, в тому числі помічене в Україні – копії. Однак на знімку – дуже якісна копія.

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Історія цього авто захоплююча. Один з акціонерів Bentley, гонщик і бізнесмен Вольф Барнато посперечався, що обжене експрес Blue Train. На той час це був один з найшвидших поїздів в світі, а курсував він між Каннами і Лондоном.

Виклик Blue Train Барнато кинув на стандартному 180-сильному седані Bentley Speed 6. Незважаючи на густий туман і пошкодження шини, британець переміг. Він приїхав до Лондона, а поїзд щойно почали вантажити на паром через Ла-Манш.

В ознаменування незвичайної гонки Барнато і замовив собі унікальний Bentley Speed 6 Sportsman Coupe. Зараз це авто коштує мільйони і навряд чи він продається.

Нагадаємо, що найдорожчий автомобіль в історії продали за 75 мільйонів доларів.