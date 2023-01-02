Девятый по счету Lamborghini Countach Periscopio был обнаружен на острове у французского города Ла-Рошель и выставлен на аукцион 3 февраля 2023 года.

Lamborghini Countach, выпускавшийся с 1974 по 1990 год, является одной из моделей Lamborghini с самой длинной историей выпуска. Серийная версия LP400 была представлена на Женевском автосалоне в 1974 году, когда Lamborghini забронировал свои первые 50 заказов.

Один из них, девятый по счету Countach, был обнаружен в гараже имения врача на острове вблизи города Ла-Рошель, где жил в течение 20 лет.

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Автомобиль уникален, потому что это один из самых первых изготовленных экземпляров. Еще одна интересная опция – крыша имела небольшую щель в центральной части, что обеспечивало лучшую видимость назад через внутреннее зеркало. Это решение использовалось на первых 157 единицах Countach для улучшения задней видимости, которая была очень плохой.

По этой причине первые экземпляры назывались Countach Periscopio, хотя канал на крыше – это не совсем перископ. После того как 157 экземпляров было построено таким образом, Lamborghini решил сделать обычную крышу.

Countach имел центральную силовую установку, расположенную посередине, установленную продольно. Таким образом, этот автомобиль стал первой серийной моделью V12, которая использовала эту компоновку и стала обычной для суперкаров. Продольное крепление двигателя улучшило распределение веса, поскольку 5-ступенчатая коробка передач была размещена посреди автомобиля между двумя сиденьями.

Автомобиль был разработан Марчелло Гандини в дизайн-студии Bertone. Оригинальное шасси было сделано из листовой стали и стальных труб квадратного сечения. Countach был первым, на котором дверь открывалась вверх, как ножницы. Такая дверь позже будет использоваться на многих других моделях Lamborghini. Они имели горизонтальные петли, тогда как движению закрывания/открывания способствовали газовые пружины, позволявшие дверям мягко закрываться.

3,9-литровый двигатель V12 без наддува развивал 375 л.с. при 8000 об/мин и максимальный крутящий момент 360 Нм при 5500 об/мин. Динамика поражала того времени: от 0-100 км/ч менее чем за 6 секунд и максимальная скорость 290 км/ч.

Модель на фотографиях будет представлена 3 февраля 2023 на выставке Retromobile Show в Париже. Это первый Countach, продающийся во Франции импортером марки Thepenier и имеющий номер шасси 1120018.

Сначала машина была выкрашена в "Marrone" и имела салон "Senape". Автомобиль сохранил оранжевую кожаную обивку, но примерно в 1980 году был перекрашен в серебристый металлик с тонкой красной линией окантовки.

Этот особый Countach продавали дважды подряд, третий и последний владелец зарегистрировал его 2 мая 1983 г. в департаменте 17, Приморская Шаранта. Врач по профессии, он использовал его в качестве своего ежедневного автомобиля для поездок к своим пациентам. Позже он ездил на машине все реже и, наконец, оставил ее в гараже.

Последняя налоговая наклейка датируется 1996 годом, ее до сих пор можно увидеть на лобовом стекле. В начале 2000-х врач хранил его в гараже на своей территории, расположенной на острове у Ла-Рошели.

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Несмотря на то, что он там больше 20 лет, автомобиль в удовлетворительном состоянии. На фото видно, что обивка в хорошем состоянии не потерта, но по кузову есть ржавчина. Тем не менее реконструкция кузова и капитальный ремонт двигателя необходимы, особенно потому, что автомобиль стоял в гараже и имеет большой пробег 87 558 км.

Примерная цена продажи составляет от 800 000 до 1,2 миллиона евро. Цены на модели Periscopio, проданные на аукционе, вдвое выше обычной.