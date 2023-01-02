Дев'ятий за рахунком Lamborghini Countach Periscopio був знайдений на острові біля французького міста Ла-Рошель і виставлений на аукціон 3 лютого 2023 року.

Lamborghini Countach, який випускався з 1974 по 1990 рік, є однією з моделей Lamborghini з найдовшою історією випуску. Серійна версія LP400, була представлена на Женевському автосалоні в 1974 році, коли Lamborghini також забронював свої перші 50 замовлень.

Один із них, дев’ятий за рахунком Countach, був виявлений у гаражі маєтку лікаря на острові поблизу міста Ла-Рошель, де він жив протягом 20 років.

Також цікаво названі найдорожчі автомобілі 2022 року

Автомобіль унікальний, тому що це один з найперших виготовлених екземплярів. Ще одна цікава опція – дах мав невелику щілину в центральній частині, що забезпечувало кращу видимість назад через внутрішнє дзеркало. Це рішення використовувалося на перших 157 одиницях Countach для покращення задньої видимості, яка була дуже поганою.

З цієї причини перші екземпляри називалися Countach Periscopio, хоча канал на даху – це не зовсім перископ. Після того, як 157 екземплярів було побудовано таким чином, Lamborghini вирішив зробити звичайний дах.

Countach мав центральну силову установку, розташовану посередині, встановлену поздовжньо. Таким чином, цей автомобіль став першою серійною моделлю V12, яка використовувала цю компоновку, і потім стала звичайною для суперкарів. Поздовжнє кріплення двигуна покращило розподіл ваги, оскільки 5-ступінчаста коробка передач була розміщена посередині автомобіля між двома сидіннями.

Автомобіль був розроблений Марчелло Гандіні з дизайн-студії Bertone. Оригінальне шасі було виготовлено з листової сталі та сталевих труб квадратного перерізу. Countach був першим, на якому двері відчинялись вверх, як ножиці. Такі двері пізніше будуть використовуватися на багатьох інших моделях Lamborghini. Вони мали горизонтальні петлі, тоді як руху закривання/відчинення сприяли газові пружини, які дозволяли дверям м’яко закриватися.

3,9-літровий двигун V12 без наддуву розвивав 375 к.с. при 8000 об/хв і максимальний крутний момент 360 Нм при 5500 об/хв. Динаміка вражала на той час: від 0-100 км/год менш ніж за 6 секунд і максимальна швидкість 290 км/год.

Модель на фотографіях буде представлена 3 лютого 2023 року на виставці Retromobile Show у Парижі. Це перший Countach, який продається у Франції імпортером марки Thepenier і має номер шасі 1120018.

Спочатку машина була пофарбована в «Marrone» і мала салон «Senape». Автомобіль зберіг помаранчеву шкіряну оббивку, але приблизно в 1980 році був перефарбований у сріблястий металік з тонкою червоною лінією окантовки.

Цей особливий Countach продавали двічі поспіль, третій і останній власник зареєстрував його 2 травня 1983 року в департаменті 17, Приморська Шаранта. Лікар за професією, він використовував його як свій щоденний автомобіль для поїздок до своїх пацієнтів. Пізніше він їздив на машині все рідше і врешті залишив її в гаражі.

Остання податкова наклейка датується 1996 роком, її досі можна побачити на лобовому склі. На початку 2000-х лікар зберігав його в гаражі на своїй території, розташованій на острові біля Ла-Рошелі.

Також цікаво Lamborghini Huragan отримав позашляхову версію

Попри те, що він там понад 20 років, автомобіль у задовільному стані. На фото видно, що оббивка в хорошому стані, не потерта, але по кузову є іржа. Тим не менш, ми вважаємо, що реконструкція кузова та капітальний ремонт двигуна необхідні, особливо тому, що автомобіль тривалий час стояв у гаражі та має великий пробіг 87 558 км.

Орієнтовна ціна продажу становить від 800 000 до 1,2 мільйона євро. Ціни на моделі Periscopio, продані на аукціоні, вдвічі вищі за звичайну.