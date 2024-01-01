Lego представила праздничный набор по случаю 45-летия G-Class

Lego презентовала еще один набор для автомобильных фанатов по случаю 45-летия Mercedes-Benz G-Class. Комплект состоит из 2891 детали и входит в серию Lego Technic. Это означает, что готовая модель имеет не очень детализированный дизайн, но оснащена уникальными функциями.

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Несмотря на это, узнать силуэт настоящего G-Class достаточно просто, благодаря выпуклым расширителям крыльев, мощным бамперам и держателю запасного колеса. Кроме этого, модель имеет лестницу, соединенную с багажником на крыше. Lego также отмечает, что двери, капот и двери багажника функциональные.

Главной особенностью линейки автомобильных моделей Technic является наличие функционального двигателя и коробки передач. Lego G-Class, как и настоящая модель, оснащен рядной шестеркой. К тому же он также имеет трансмиссию, объединенную с двумя дифференциалами с блокировкой и функциональной системой рулевого управления.

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Набор стоит 249,99 долларов, и генеральный директор Mercedes Ола Каэллениус недавно подтвердил, что модель доступна во всем мире. Lego также предлагает набор Speed Champions с 808 элементов, который включает модели G63 и SL63 Он стоит 44,99 долларов и предназначен для детей меньшего возраста.