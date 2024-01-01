Lego представила святковий набір з нагоди 45-річчя G-Class

Lego презентувала ще один набір для автомобільних фанатів з нагоди 45-річчя Mercedes-Benz G-Class. Комплект складається з 2891 деталі й входить до серії Lego Technic. Це означає, що готова модель має не дуже деталізований дизайн, але оснащена унікальними функціями.

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Попри це, впізнати силует справжнього G-Class досить просто, завдяки опуклим розширювачам крил, потужним бамперам та тримачеві запасного колеса. Окрім цього, модель має драбину, з’єднану з багажником на даху. Lego також зазначає, що двері, капот і двері багажника функціональні.

Головною особливістю лінійки автомобільних моделей Technic є наявність функціонального двигуна та коробки передач. Lego G-Class, як і справжня модель, оснащений рядною шісткою. До того ж він також має трансмісію, об’єднану з двома диференціалами з блокуванням і функціональною системою рульового керування.

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Набір коштує 249,99 доларів, і генеральний директор Mercedes Ола Каелленіус нещодавно підтвердив, що модель доступна в усьому світі. Lego також пропонує набір Speed Champions із 808 елементів, який включає моделі G63 й SL63 Він коштує 44,99 доларів і призначений для дітей меншого віку.