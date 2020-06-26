Карт сделан из масштабируемых блоков "конструктора", напечатанных на 3D-принтере.

Ютубер Мэтт Дентон на своем канале уже давно демонстрирует, на что годится 3D-принтер в домашней мастерской. Его последний проект – гигантский функциональный карт из гигантских блоков в форме Lego. В очередном эпизоде своей программы энтузиаст показал первый тест-драйв своего творения.

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Denton печатает на 3D-принтере негабаритные блоки, используя различные пластики для различных деталей. Так, для немеханических деталей нужен материал под названием PolyLite PLA, а для подвижных лучше подходит PolyMax PLA. Дентон также подробно рассказывает о электродвигателе, оси и тормозной системе, указывая, где размещены батареи и блок управления. Позже он планирует ЖК-экран, на котором будет отображаться уровень заряда аккумулятора.

Технические подробности, хотя и интересные, но не так веселые, как тест-драйв, которому посвящена вторая часть видео. В общем, результатами теста Дентон остался доволен, хотя не обошлось и без нескольких незначительных технических проблем, как, например, оторванный руль. В ходе теста конструктор смог настроить свой смешной электрокар, увеличить мощность, определить максимальную скорость.

Отдельные элементы конструкции еще нуждаются в совершенствовании. Один из главных вопросов – это колеса, которые крутились на ободах и делали торможение менее эффективными. Ранее в видео Дентон упоминал о возможности добавления дифференциала для улучшения передачи мощности и управляемости.

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