Нетрудно догадаться, какие события натолкнули авторов на эту идею.

Сегодня существуют кинотеатры 3D, 4D, 5 ... да хоть 12. Однако автомобильные кинотеатры, которые снова стали популярными в условиях карантина, могут обеспечить демонстрацию фильма, в лучшем случае, в формате 3D. Не хватает остроты ощущений и эффекта погружения? Попробуйте аттракцион Ковагарасетай.

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Посетители необычного аттракциона, открытого в Токио, могут почувствовать себя героями фильма про зомби-апокалипсис, оказавшись в окровавленной машине под натиском ужасающих монстров. Такое развлечение предлагает компания Kowagarasetai (“Пугающая команда”), которая занимается дизайном и строительством недвижимости. Последний проект компании – дом с привидениями, через который можно проехать на автомобиле. Точнее, гараж с зомби.

"Это гараж, где давно произошел ужасный случай. Сейчас люди говорят, что если припарковать машину внутри и трижды посурмить в рог, случится что-то ужасное", – говорит реклама аттракциона.

Одной из дополнительных услуг аттракциона является загрязнение автомобиля посетителя "кровью", чтобы сделать фото на память. После фотосессии персонал вытирает кровь с машины. Однако мелким шрифтом на сайте указано, что *Кровь нельзя полностью удалить на месте. Это может сделать дорогу домой интереснее, если водителя остановит полиция.

Стоимость въезда составляет 8000 иен или около 2000 гривен для одного. Если же в машине один или более пассажиров, нужно будет заплатить еще 1000.

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