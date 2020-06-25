Неважко здогадатись, які події наштовхнули авторів на цю ідею.

Сьогодні існують кінотеатри 3D, 4D, 5… та хоч 12. Однак автомобільні кінотеатри, які знову стали популярними в умовах карантину, можуть забезпечити демонстрацію фільму, у кращому разі, в форматі 3D. Бракує гостроти відчуттів і ефекту занурення? Спробуйте атракціон Коваґарасетай.

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Відвідувачі незвичайного атракціону, відкритого в Токіо, можуть відчути себе героями фільму про зомбі-апокаліпсис, опинившись у закривавленій машині під натиском страхітливих монстрів. Таку розвагу пропонує компанія Kowagarasetai (“Лякаюча команда”), котра займається дизайном і будівництвом нерухомості. Останній проект фірми – будинок з привидами, крізь який можна проїхати на автомобілі. Точніше, гараж із зомбі.

“Це гараж, де давно стався жахливий випадок. Зараз люди кажуть, що якщо припаркувати машину всередині і тричі посурмити в ріг, трапиться щось жахливе”, – говорить реклама атракціону.

Однією з додаткових послуг атракціону є забруднення автомобіля відвудувача “кров’ю”, щоб зробити фото на згадку. Після фотосесії персонал витирає кров з машини. Однак дрібним шрифтом на сайті зазначено, що *Кров не можна повністю видалити на місці. Це може зробити дорогу додому цікавішою, якщо водія зупинить поліція.

Вартість в’їзду становить 8000 ієн або близько 2000 гривень для одного. Якщо ж у машині є один або більше пасажирів, потрібно буде заплатити ще 1000.

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