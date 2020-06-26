Карт зроблений з масштабованих блоків "конструктора", надрукованих на 3D-прінтері.

Ютубер Метт Дентон на своєму каналі вже давно демонструє, на що годиться 3D-прінтер у домашній майстерні. Його останній проект – гігантський функціональний карт із велетенських блоків у формі Lego. У черговому епізоді своєї програми ентузіаст показав перший тест-драйв свого творіння.

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Denton друкує на 3D-прінтері негабаритні блоки, використовуючи різні пластики для різних деталей. Так, для немеханічних деталей потрібен матеріал під назвою PolyLite PLA, а для рухомих краще підходить PolyMax PLA. Дентон також детально розповідає про електродвигун, осі та гальмівну систему, вказуючи, де розміщені батареї та блок управління. Пізніше він планує додати РК-екран, на якому буде відображатись рівень заряду акумулятора.

Технічні подробиці, хоча й цікаві, не такі веселі, як тест-драйв, якому присвячена друга частина відео. Загалом, результатами тесту Дентон залишився задоволеним, хоча не обійшлось без кількох незначних технічних труднощів, як, наприклад, відірване кермо. У ході тесту конструктор зміг налаштувати свій кумедний електрокар, збільшити потужність, визначити максимальну швидкість.



Окремі елементи конструкції ще потребують вдосконалення. Одне з головних питань – це колеса, які крутилися на ободах і робили гальмування менш ефективними. Раніше у відео Дентон згадував про можливість додавання диференціала для покращення передачі потужності та керованості.

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