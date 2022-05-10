Подписанный 9 мая Джо Байденом закон о начале ленд-лиза открывает для украинской армии новейшее вооружение, оборудование и технологии.

Лэнд-лиз запускался в США только один раз – во время Второй мировой войны. Для Украины это второй раз за всю историю Америки, несмотря на многие войны, проходившие в мире с тех пор.

Главная идея этого закона – Украина будет получать столько помощи, сколько нужно для победы, потому что наше поражение против РФ – это угроза всему цивилизованному миру, пишет Defese Express.

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Лэнд-лиз – это не только оружие. Это помощь всем тем, что нужно для победы. Например, в СССР направлялись не только танки и самолеты, а огромное количество сырья – начиная от бронированной стали и пороха, а также станки, локомотивы, даже консервы.

Какое оружие передадут Украине по ленд-лизу?

Впрочем, главное сейчас для Украины это оружие. У США есть значительные запасы вооружения, которое сейчас находятся на базах хранения. Речь идет о тысячах единиц танков, БМП, САУ и другой технике. Значительное количество систем противовоздушной обороны, самолетов и другой сложной военной техники может быть передано сразу со склада вооруженных сил США, как это было с гаубицами M777.

И передаваться будет то оружие, которое, по мнению Киева, Пентагона и Белого дома, будет самым необходимым для Украины.

Лэнд-лиз – это игра "в длинную", что предусматривает развертывание военных, логистических и промышленных мощностей, как в США, так и в Украине. Новому оружию еще предстоит пройти подготовку перед отправкой, доставкой в Украину, а украинским бойцам научиться пользоваться им. Параллельно с этим американский ОПК запустит производство новой техники и оружия. Конечно, исключение есть. Это оружие массового поражения и компоненты к нему. Конечно, Вашингтон не будет помогать ВСУ путем уменьшения боеспособности собственной армии.

То есть ленд-лиз – это не готовая "лестница", это все необходимые материалы, чтобы Украина самостоятельно построила себе лестницу к победе.

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Важно, что передачей только техники или пушек не ограничатся. Например, чтобы передать в рабочем виде САУ M109A6 Paladin, нужно научить механиков-водителей и техников, которые будут обслуживать установки, позаботиться о запасных частях, жидкостях, фильтрах и других "мелочах", от которых зависит исправность техники.

И это еще простой образец вооружения. А если, например, речь будет идти об авиации, то задача становится существенно более сложной.

Кроме оружия ленд-лиз предусматривает передачу ресурсов, компонентов, гражданской техники. Если для победы Украине будут необходимы те же локомотивы – их предоставят, если техника для строительства жилья и строительные материалы – они будут.

Сколько будет стоить ленд-лиз для Украины?

Согласно названию Lend-Lease – это с английского заем-аренда. Поэтому не все будет бесплатно. На самом же деле в законе о ленд-лизе указано, что американцы требовать оплату не будут. Другое правило ленд-лиза – за все, что передано стране, но уничтожено в боях, платить не нужно. А за то, что осталось после победы (а ленд-лиз будет действовать до окончательной победы), можно будет платить долгое время.

Например, СССР, который получил помощи на 10,8 млрд долларов, не согласился с этим и до 1972 года вообще ничего не платил, хотя США выставили счет только за гражданскую продукцию в размере 2,6 млрд долларов, которую Москва не хотела возвращать. В итоге только через 27 лет после завершения Второй мировой СССР согласился за полвека оплатить 722 млн долларов.

В настоящее время помощь США Украине еще до ленд-лиза сейчас была на уровне 20,4 млрд долларов, которые направлены исключительно на военный и сегмент безопасности для Украины. Для понимания – это более 20 годовых бюджетов Минобороны Украины на закупку и модернизацию всей техники и оружия.

Также не стоит забывать, что за действительно масштабную помощь Украина вполне может оплатить правом размещения военных баз.