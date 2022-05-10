Підписаний 9 травня Джо Байденом закон про початок ленд-лізу відкриває для української армії новітнє озброєння, обладнання та технології.

Ленд-ліз запускався США лише один раз – під час Другої світової війни. Для України це другий раз за всю історію Америки, незважаючи на багато воєн, які проходили в світі з того часу.

Головна ідея цього закону – Україна буде отримувати стільки допомоги, скільки потрібно для перемоги, бо наша поразка проти РФ - це загроза всьому цивілізованого світу, пише Defese Express.

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Ленд-ліз - це не лише зброя. Це допомога всім тим, що необхідно для перемоги. Наприклад, до СРСР направлялась не тільки танки та літаки, а величезна кількість сировини - починаючи від броньованих сталей та пороху, верстати, локомотиви, навіть консерви.

Яку зброю передадуть Україні за ленд-лізом?

Втім, головне зараз для України – це зброя. США мають значні запаси озброєння, яке зараз перебуває на базах зберігання. Мова йде про тисячі одиниць танків, БМП, САУ та іншої техніки. Значна кількість систем протиповітряної оборони, літаків та іншої складної військової техніки може бути передана одразу із наявного складу збройних сил США, як це було з гаубицями M777.

І передаватися буде та зброя, яка на думку Києва, Пентагона та Білого дому буде найнеобхіднішою для України.

Ленд-ліз – це гра "в довгу", що передбачає розгортання військових, логістичних та промислових потужностей, як в США, так і в Україні. Нова зброя ще має пройти підготовку перед відправкою, доставлена до України, а українські бійці навчитися користуватися нею. Паралельно з цим американське ОПК запустить виробництво нової техніки та зброї. Звичайно, виключення є. Це зброя масового ураження та компоненті до неї. Певна річ, що Вашингтон не буде допомагати ЗСУ шляхом зменшення боєздатності власної армії.

Тобто ленд-ліз - це не готова "драбина", це всі необхідні матеріали, щоб Україна самостійно збудувала собі сходи до перемоги.

До речі Америка передала ЗСУ БТРи М113

Важливо, що передачею лише техніки чи гармат не обмежиться. Наприклад, щоб передати в робочому вигляді САУ M109A6 Paladin, треба навчити механіків-водіїв та техніків, які будуть обслуговувати установки, подбати про значно запасні частини, рідини, фільтри та інших "дрібниць", від яких залежить справність техніки.

І це ще доволі простий зразок озброєння. А якщо, наприклад мова буде йти про авіацію, то задача стає суттєво складнішою.

Окрім зброї, ленд-ліз передбачає передачу ресурсів, компонентів, цивільної техніки. Якщо для перемоги Україні буде необхідні ті ж самі локомотиви - їх нададуть, якщо техніка для будівництва житла та будівельні матеріали - вони будуть.

Скільки коштуватиме ленд-ліз для України?

Відповідно до назви Lend-Lease – це з англійської позика-оренда. Тому не все буде безоплатно. Насправді ж у законі про ленд-ліз зазначеноериканці вимагати оплату не будуть. Інше правило ленд-лізу – за все, що передано країні, але знищено в боях, платити не треба. А те, що залишилось після перемоги (а ленд-ліз буде діяти аж до остаточної перемоги), можна буде сплатити через який довгий час.

Наприклад, СРСР, який отримав допомоги на 10,8 млрд доларів, не погодився з цим та до 1972 року взагалі нічого не оплачував, хоча США виставили рахунок лише за цивільну продукцію у розмірі 2,6 млрд доларів, яку Москва не бажала повертати. В результаті лише через 27 років після завершення Другої світової СРСР погодився протягом півсторіччя оплатити 722 млн доларів.

Наразі допомога США Україні ще до ленд-лізу зараз була на рівні 20,4 млрд доларів, які спрямовані виключно на військовий та безпековий сегмент для України. Для розуміння – це понад 20 річних бюджетів Міноборони України на закупівлю і модернізацію всієї техніки та зброї.

Також не варто забувати, що за дійсно масштабну допомогу Україна цілком може оплатити правом розміщення військових баз.