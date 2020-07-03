Крылатый "спорткар" имеет оригинальный мотор Porsche и четырехместную кабину. Стоит 140 тысяч канадских долларов.

Этот самолет Mooney M20L PFM 1988 года выпуска. Его винт вращает шестицилиндровый оппозитный мотор объемом 3,2 л с воздушным охлаждением от Porsche.

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Оригинальный двигатель от тогдашнего Porsche 911 был модифицирован инженерами из Цуффенхаузена специально для применения в легкой авиации. В 80-е годы прошлого века этим занималось специальное подразделение компании под названием Porsche Flugmotoren, а сами двигатели серии PFM считались одними из самых совершенных.

Моторы PFM имели упрощенную систему управления и высокую удельную мощность, однако имели определенные проблемы с охлаждением, были тяжелее и крупнее моторов конкурентов, что негативно сказывалось на компоновке и аэродинамике самолетов.

В 1991 году Porsche Flugmotoren прекратила свою деятельность. За время своего существования было выпущено около 80 авиационных моторов. Часть из них нашла применение на самолетах компании Mooney модели M20L, где оппозитник развивал около 210 л. с.

Фото: Mooney M20L PFM / Motor1



Самолет, выставленный на продажу на Facebook Marketplace, еще вполне пригоден для полетов. Продавец отметил, что налетал всего 400 часов, после капитального ремонта двигателя, поэтому у потенциального покупателя в запасе еще примерно три таких срока до момента, когда проблема отсутствия запчастей встанет со всей остротой.

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