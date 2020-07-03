Крилатий "спорткар" має оригінальний мотор Porsche і чотиримісну кабіну. Коштує 140 тисяч канадських доларів.

Цей літак Mooney M20L PFM 1988 року випуску. Його гвинт обертає шестициліндровий опозитний мотор об'ємом 3,2 л з повітряним охолодженням від Porsche.

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Оригінальний двигун від тогочасного Porsche 911 був модифікований інженерами з Цуффенхаузена спеціально для застосування у легкій авіації. У 80-ті роки минулого століття цим займався спеціальний підрозділ компанії під назвою Porsche Flugmotoren, а самі двигуни серії PFM вважалися одними з найдосконаліших.

Мотори PFM мали спрощену систему управління і високу питому потужність, однак мали певні проблеми з охолодженням, були важчими і більшими за мотори конкурентів, що негативно позначалося на компонуванні і аеродинаміці літаків.

У 1991 році Porsche Flugmotoren припинила свою діяльність. За час свого існування було випущено близько 80 авіаційних моторів. Частина з них знайшла застосування на літаках компанії Mooney моделі M20L, де опппозітнік розвивав близько 210 к.с.

Фото: Mooney M20L PFM / Motor1



Літак, виставлений на продаж на Facebook Marketplace, ще цілком придатний для польотів. Продавець зазначив, що налітав всього 400 годин, після капітального ремонту двигуна, тож у потенційного покупця в запасі ще приблизно три таких терміну до моменту, коли проблема відсутності запчастин постане з усією гостротою.

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